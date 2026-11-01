Skigebiet Kolben stellt Winterbetrieb ein

Das Skigebiet Kolben in Oberammergau beendet nach 15 Jahren den klassischen Winterbetrieb. Klimawandel und hohe Verluste zwingen die Betreiber zur Aufgabe.

Das Skigebiet am Kolben im bayerischen Oberammergau beendet nach fifteen Jahren den klassischen Winterbetrieb. Die Betreiber haben bekannt gegeben, dass sie den Ski- und Schlittenbetrieb mit technischer Beschneiung einstellen. Damit endet die Ära der präparierten Pisten und der Pistenraupen an diesem Standort im Landkreis Weilheim-Schongau.

Finanzielle Gründe für das Ende

Hinter dieser historischen Entscheidung steckt vor allem eine bittere finanzielle Rechnung. Seit der Wintersaison 2019 bis 2020 sei jeder Winter ein Draufzahlgeschäft gewesen. Allein in den vergangenen drei Wintern sollen die Betreiber mehr als eine Million Euro Verlust aufgelaufen sein. Diese hohen Defizite machen den weiteren Betrieb mit teurer Technologie unwirtschaftlich.

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Das Skigebiet stellt damit den klassischen Winterbetrieb endgültig ein. Es handelt sich um einen klaren Abschied von der traditionellen Pistengaudi, die viele Besucher in der Region geschätzt haben. Die Betreiber geben an, dass der Aufwand für die künstliche Beschneiung nicht mehr im Verhältnis zum Ertrag steht.

Klima verändert die Niederschläge

Ein zentrales Problem ist der Klimawandel, der die natürlichen Bedingungen vor Ort grundlegend verändert. Die Niederschläge kommen immer häufiger als Regen statt als Schnee. Gleichzeitig werden die Frostphasen, in denen Kunstschnee technisch produziert werden kann, immer kürzer. Dies erschwert die Planung erheblich und erhöht die Kosten für die Gastgewerbe.

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Die Betreiber betonen, dass selbst bei ausreichender Kälte oft Probleme auftraten. Bei niedrigen Wasserständen in der Ammer durfte nicht immer ausreichend Wasser für die künstliche Beschneiung entnommen werden. Diese Kombination aus warmen Temperaturen und Wasserknappheit macht den Kampf um weiße Berghänge ökonomisch nicht mehr lohnend.

Zukunft als Sommerdestination

Trotz des Endes des Skibetriebs bleiben einige Infrastrukturangebote erhalten. Touristen können weiterhin den Sessellift nutzen oder eine Tour mit der Sommerrodelbahn machen. Dies zeigt, dass die Betreiber auf eine Diversifizierung setzen und das Gelände als Ganzes nicht aufgeben.

Für die Wintersaison bleibt die Nutzung des Geländes jedoch vom natürlichen Wettergeschehen abhängig. Bei genügend Naturschnee können Wintersportler das Gelände weiterhin nutzen. Es gibt dann keinen technischen Schutz mehr, sondern nur noch die Natur selbst. Familien, die zuvor regelmäßig auf die Piste gingen, müssen sich auf neue Angebote einstellen.

Regionale und überregionale Auswirkungen

Das Problem mit dem Schneemangel betrifft nicht nur den Kolben. Auch andere niedrig gelegene Skigebiete in der Region und darüber hinaus kämpfen mit milderen Wintern. Der Klimawandel zwingt viele Anbieter zu ähnlichen Entscheidungen oder zu tiefgreifenden Anpassungen ihrer Geschäftsmodelle.

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Während am Kolben der Ski-Winter endet, laufen andernorts längst die Vorbereitungen für die neue Saison. Auf der Zugspitze soll es bereits am 27. November losgehen. Dort kann man sich noch auf eine sichere Schneedecke verlassen, da die Höhenlage andere Bedingungen bietet.

Auch das Skiliftkarussell Winterberg im Sauerland hat in die Schneeproduktion investiert und will Ende November oder Anfang Dezember starten. Man setzt hier weiterhin auf Technologie, um die Saison frühzeitig beginnen zu können. Ein weiteres Beispiel ist der Wurmberg im Harz, wo Lifte und Pisten ab dem 26. Dezember 2026 für den Betrieb vorbereitet werden sollen.

Der Ausstieg des Kolben zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Regionen auf die Klimakrise reagieren. Während einige Gebiete durch Investitionen und Höhenlage überleben, verlieren andere ihre wirtschaftliche Grundlage. Die Zukunft des alpinen Wintersports hängt stark von der Anpassungsfähigkeit der Betreiber ab.