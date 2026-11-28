Die Oberstdorferin erfüllt im finnischen Kuusamo die WM-Norm. Wie schon am Freitag stehen drei Schwedinnen auf dem Podest.

Die Oberstdorferin erfüllt im finnischen Kuusamo die WM-Norm. Wie schon am Freitag stehen drei Schwedinnen auf dem Podest. Laura Gimmler hat für die erste Top-10-Platzierung einer deutschen Skilangläuferin im WM-Winter gesorgt.

Die Oberstdorferin sprintete beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kuusamo auf den achten Rang und erfüllte bereits die WM-Norm. Nicht zu schlagen war Olympiasiegerin Linn Svahn, wie schon am Freitag über zehn Kilometer standen drei Schwedinnen auf dem Podest. Gimmler, die bei Olympia an der Seite von Coletta Rydzek Bronze im Teamsprint gewonnen hatte, verpasste im klassischen Stil das Finale der besten sechs Läuferinnen nur um 0,3 Sekunden.

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„Da war noch mehr drin, auf der Zielgeraden war ich leider ein bisschen eingeklemmt. Dennoch habe ich mich ziemlich stark gefühlt“, sagte die 32-Jährige. Für Rydzek war dagegen ebenso wie für Theresa Fürstenberg im Viertelfinale Endstation.