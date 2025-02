Skilangläufer Holbæk bestraft für „sexuell provokanten Jubel“

Der 21-jährige Skilangläufer Mathias Holbæk wurde bei der U23-Weltmeisterschaft für seinen Jubel nach dem Sieg bestraft. Der Weltverband FIS sah in seinem Verhalten „sexuelle Provokation“ und belegte ihn mit einer Geldstrafe. Der Skifahrer kritisierte die Entscheidung und argumentierte, dass seine Feier harmlos sei.

Mathias Holbæk , mit gerade einmal 21 Jahren, sorgte bei der U23-Weltmeisterschaft im Skilanglauf für einen Skandal. Kurz vor der Zieleinfahrt in Schilpario (Italien) feierte der U23-Weltmeister seinen Triumph mit einem seiner Skistöcke, führte diesen Jubel jedoch direkt vor seinem Intimbereich durch. Dieses Verhalten wurde vom Weltverband FIS als nicht akzeptabel angesehen. Der Verband belegte das Nachwuchstalent mit einer Strafe von rund 250 Schweizer Franken, was etwa 263 Euro entspricht.

Die Begründung: „Sexueller Jubel”. Holbæk versteht die Strafe nur bedingt: „Ich denke, es ist ärgerlich, dass die FIS in solche Dinge verwickelt ist. Erst beklagen sie sich, dass die Langläufer ein bisschen angeben und ein bisschen Leben in den Sport bringen müssen, und dann stoppen sie uns plötzlich für eine Feier, die meiner Meinung nach sowieso nichts Besonderes an der Kante ist.” Er fügte hinzu: „Ich finde das ein bisschen seltsam. Natürlich muss man das respektieren, aber ich finde es seltsam, dass ich dafür eine Geldstrafe bekomme.” Der Verband hat sich bisher noch nicht geäußert. Sportlich lief es für Holbæk jedoch deutlich besser: Nach seinem Sieg mit anschließendem Penis-Jubel siegte er auch im 10-Kilometer-Freistil sowie mit der Mixed-Staffel mit seinem norwegischen Team.





Skilanglauf U23-WM Mathias Holbæk FIS Jubelstrafe

