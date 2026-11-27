Sven Hannawald gewährt in einer neuen ARD-Doku private Einblicke. Der frühere Skisprung-Star spricht über eine gefährliche Attacke während seiner Karriere und verrät, warum ihn ausgerechnet eine Kappe von Jürgen Klopp nachdenklich machte.

So spektakulär entwickelte sich der Skiflug-Weltrekord Sven Hannawald gewährt in einer neuen ARD-Doku private Einblicke. Der frühere Skisprung-Star spricht über eine gefährliche Attacke während seiner Karriere und verrät, warum ihn ausgerechnet eine Kappe von Jürgen Klopp nachdenklich machte.

-Dokumentation auf prägende Momente seiner Karriere zurück und berichtet dabei auch von einem gefährlichen Vorfall abseits der Schanze. Der ehemalige Skispringer und heutige Experte erinnert sich an eine Stein-Attacke während der Skiflug-WM in Harrachov. Nach seinem historischen Triumph bei der Vierschanzentournee 2002 sei die Rivalität mit dem Polen Adam Malysz auch auf den Rängen spürbar gewesen. TV-Kommentator Tom Bartels schildert in der Doku, dass Zuschauer sogar mit Schnee umwickelte Steine auf Hannawald geworfen hätten.

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© IMAGO/Johannes Schmidt„Ich saß damals bei der Skiflug-WM in Harrachov in Tschechien im Sessellift auf dem Weg zur Schanze. Schutzlos. Da flog alles“, sagt Hannawald.