Daniel Tschofenig und Maximilian Ortner setzen im Skisprung-Finale in Wisla Maßstäbe. Sundal und Nikaido kämpfen um die Spitze, während Schweizer Konkurrenten wie Deschwanden und Loher zurückfallen müssen.

Im Finaldurchgang des Skispringens in Wisla kam es zu einer engen Auseinandersetzung an der Spitze der Tabelle. Der Österreicher Daniel Tschofenig erzielte mit 145,5 Metern die weiteste Weite und übernahm damit die Führung. Direkt dahinter platzierten sich Maximilian Ortner und der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal knapp vor Ren Nikaido. Diese vier Springer liegen eng beieinander und entscheiden im letzten Abschnitt über die weiteren Platzierungen.

Die Windbedingungen spielten in Wisla eine entscheidende Rolle. Während einige Springer von starken Aufwinden profitierten, kämpften andere mit ungünstigen Strömungen. Die Punktevergabe spiegelte diese Unterschiede wider, sodass selbst vergleichbare Weiten unterschiedliche Wertungen hervorbrachten. Die Spannung hielt bis zum Schluss an, als sich die endgültige Reihenfolge der Top-Platzierten abzeichnete.

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Detailanalyse der Weiten und Punkte

Daniel Tschofenig nutzte seine Chance im Finaldurchgang optimal. Mit einem sicheren Sprung auf 145,5 Meter stellte er eine neue Bestmarke im aktuellen Wettkampf auf. Dieser Satz reichte, um sich souverän auf den ersten Platz zu setzen. Tschofenig hatte im ersten Durchgang unter schwierigeren Bedingungen gesprungen und konnte sein Ergebnis nun entscheidend verbessern.

Maximilian Ortner setzte ebenfalls stark durch und segelte auf 142 Meter. Mit diesem Sprung sicherte er sich den zweiten Platz mit einem Vorsprung von 8,4 Punkten auf den Drittplatzierten. Ortner profitierte dabei auch von seinem guten Start im ersten Durchgang, der ihm im Finale einen entscheidenden Vorteil verschaffte. Seine Leistung war stabil und technisch hochwertig.

Kristoffer Eriksen Sundal übernahm vorübergehend die Führung, als er mit 144 Metern sprang. Diese Weite setzte eine neue Bestmarke für ihn persönlich. Allerdings trennten ihn nur 0,8 Punkte von Maximilian Ortner, sodass die Position nicht lange hielt. Sundal zeigte eine starke Leistung, die den norwegischen Siegern nahe kam.

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Ren Nikaido sorgte für eine überraschende Wendung. Obwohl er mit 136 Metern deutlich hinter den Spitzenreitern lag, profitierte er von den Windabzügen. Gegenüber Daniel Tschofenig, der 142 Meter sprang, fiel Nikaido nur 1,8 Punkte hinter zurück. Dies reichte aus, um kurzzeitig die Führung zu übernehmen oder sich an der Spitze zu platzieren, abhängig von den genauen Punkteständen der anderen Konkurrenten.

Positionen der Schweizer und deutscher Springer

Gregor Deschwanden blieb in Wisla hinter seinen Erwartungen zurück. Im ersten Durchgang erreichte er 131,5 Meter, was nicht ganz überzeugte. Im Finale steigerte er sich nicht und landete bei 129,5 Metern. Damit verpasste er den Sprung in die Top Ten und fiel in der Gesamtwertung zurück.

Henry Loher zeigte eine solide Leistung. Mit 136 Metern sprang er eine weite Strecke, die sich in der Wertung positiv auswirkte. Obwohl er sich vielleicht mehr erhofft hatte, blieben einige wertvolle Punkte erhalten. Loher blieb konkurrenzfähig, auch wenn er nicht an die absolute Spitze vordrang.

Sandro Hauswirth fand nicht zu seiner Form vom Samstag. Seine Sprünge waren weniger sauber, und er ließ in der Flugphase Meter liegen. Bei 135,5 Metern landete er, was für einen Angriff auf die Spitze nicht reichte. Hinter ihm platzierten sich Ren Nikaido und Daniel Tschofenig.

Remo Imhof musste im Finale Plätze abgeben. Er sprang nur 129 Meter und fiel hinter Antti Aalto auf den sechsten Platz zurück. Seine Leistung entsprach nicht der Qualität aus dem ersten Durchgang. Imhof blieb zwar in der Punkteverteilung, verpasste aber die vorderen Ränge.

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Andreas Wellinger war der erste deutsche Springer im Finale. Nach 125,5 Metern im ersten Durchgang steigerte er sich auf 128 Meter. Diese Weite reichte hauchdünn, um sich vor Stefan Kraft an die Spitze der deutschen Springer zu setzen. Der Wettbewer um die deutschen Plätze war sehr eng.

Weitere Ergebnisse und Marktfolgen

Antti Aalto profitierte von kräftigem Aufwind und sprang auf 138,5 Meter. Diese Weite führte zur Führung in der Zwischenwertung. Aalto zeigte eine zufriedene Reaktion nach dem Sprung und nutzte die Bedingungen optimal aus. Seine Leistung war ein Schlüssel zum Erfolg im Finaldurchgang.

Timi Zajc hatte Schwierigkeiten mit der Flugphase. Bewegungen in seinem System kosteten ihn Meter, und er landete bei 122 Metern. Dies war deutlich zu kurz für eine Spitzenplatzierung. Zajc kam im zweiten Block nicht richtig in die Gänge und fiel zurück.

Maciej Kot fiel im Finale stark zurück. Bei 110,5 Metern landete er, was ihn weit nach hinten schickte. Der Pole konnte nicht von den Windbedingungen profitieren und machte Fehler. Für Weltcup-Punkte reichte es nicht, und er fiel in der Tabelle ins Hintertreffen.

Valentin Foubert schloss das Wochenende mit 142 Metern ab. Dies war der beste Sprung in Wisla für ihn. Er scheiterte an Tschofenig nur um 3,7 Punkte. Foubert zeigte eine starke Leistung und holte wertvolle Punkte. Seine Weite war konkurrenzfähig auf höchstem Niveau.

Pawel Wasek steigerte sich um knapp zehn Meter gegenüber dem ersten Durchgang. Obwohl er nicht an die Weiten der Top-Springer herankam, war er zufrieden mit seiner Verbesserung. Wasek zeigte eine deutliche Steigerung und sicherte sich Punkte in der Wertung. Seine Performance war solide.