Die Skisprung-Weltcupsaison 2025/26 beginnt am 22. November in Lillehammer. Philipp Raimund und Selina Freitag sind die großen Hoffnungsträger des DSV.

Die Saison der Skispringer im Weltcup beginnt am 22. November im norwegischen Lillehammer und endet erst Ende März mit dem traditionellen Skifliegen im slowenischen Planica. Die DSV-Adler wollen auch in diesem Winter wieder voll angreifen und vordere Platzierungen einfahren. Die Vorbereitung auf den Start in Norwegen ist ein zentrales Thema für die deutschen Athleten, die ihre Form in den vergangenen Monaten optimiert haben. Mit einem strammen Programm und internationaler Konkurrenz rechnen die Experten bei der Eröffnung.

DSV-Adler streben nach Top-Platzierungen im Weltcup

In der vergangenen Saison begeisterte Philipp Raimund mit seinem Olympiasieg und schloss den Weltcup als Gesamtsiebter ab. Seine Leistungen in Lillehammer dienen als Referenz für die aktuellen Erwartungen an die deutsche Mannschaft. Bei den DSV-Frauen landete Selina Freitag als beste Deutsche auf Rang fünf der Gesamtwertung. Diese Resultate bilden die Grundlage für die strategischen Überlegungen des DSV-Verbands zur neuen Saison. Die Athletinnen und Athleten hoffen darauf, diese Erfolge zu bestätigen und punktgleich oder besser zu starten.

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Prevc-Geschwister verteidigen Titel in der Kristallkugel

Die große Kristallkugel bleibt vorerst in einer Familie, während der Slowene Domen Prevc bei den Männern seinen Gesamtsieg verteidigen will. Bei den Frauen geht seine jüngere Schwester Nika Prevc als Titelverteidigerin ins Rennen. Diese Konstellation sorgt für eine spannende Dynamik im Feld der Favoriten. Die Konkurrenz um den Sieg ist hart, da beide Prevc-Geschwister über enorme Erfahrung und Konstanz verfügen. Ihre Leistungen in den Vorjahren haben sie zu den klar benachteiligten Konkurrenten gemacht.

Starttermine und Übertragungen im Joyn-Stream

Das erste Wochenende der neuen Weltcupsaison findet vom 28. bis 29. November in Lillehammer statt. Die Wettbewerbe umfassen Einzel-Frauen und Einzel-Männer an beiden Tagen. Die Startzeiten für die Einzel-Frauen liegen am 28. November um 13:30 Uhr und am 29. November um 10:15 Uhr. Die Einzel-Männer starten am 28. November um 16:30 Uhr und am 29. November um 14:20 Uhr. Die Springen werden live im Joyn-Stream übertragen, was die Reichweite für deutsche Zuschauer erhöht.

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Auftakt in Norwegen und Highlights in Deutschland

Gleich zum Auftakt in Lillehammer stehen ein Mixed-Team-Wettbewerb sowie jeweils zwei Einzelwettkämpfe an. Den traditionellen Schlusspunkt setzt Ende März das Skifliegen im slowenischen Planica. Zu den größten Highlights zählt wie jedes Jahr die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel. Diese beinhaltet die beiden deutschen Traditionsspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Darüber hinaus macht der Weltcup-Tross im Laufe des Winters noch in Titisee-Neustadt und Willingen Station in Deutschland.

WM-Fazit in Falun und internationale Konkurrenzsituation

Um WM-Medaillen geht es in diesem Winter vom 24. Februar bis zum 7. März im schweden Falun. Dort steigt die Nordische Ski-Weltmeisterschaft, die als zentrales Ziel für viele Athleten gilt. Ebenfalls zu den absoluten Höhepunkten der Saison gehören die beiden spektakulären Skifliegen in Vikersund und Planica. Die Kombination aus Weltcup und Weltmeisterschaft stellt hohe Anforderungen an die Ausdauer der Sportler. Die deutschen Athleten planen ihre Formkurve so, dass sie zur WM im schwedischen Falun auf dem Höhepunkt sind.