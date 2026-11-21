Der Skispringen-Weltcup startet am 20. November in Lillehammer. DSV-Athleten wie Philipp Raimund und Selina Freitag streben vordere Plätze an. Die Saison dauert bis März in Planica.

Die neue Saison im Skispringen - Weltcup beginnt am 20. November im norwegischen Lillehammer und dauert bis Ende März. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat seine Athletinnen und Athleten auf den Start vorbereitet, um auch in dieser Spielzeit um die besten Platzierungen mitzukämpfen. Die DSV-Adler blicken mit Ambitionen auf den Anfang der Reihe, die mit Mixed-Team-Wettbewerben und Einzelstarts startet.

Starttermin und Zeitplan in Lillehammer

Die Saison startet am Freitag, den 20. November, mit dem Mixed-Team-Wettbewerb. Dieser Wettkampf beginnt um 16 Uhr. Am Samstag, dem 21. November, folgen die Einzelwettbewerbe. Das Frauen-Einzel wird um 14:35 Uhr ausgetragen, während die Herren um 16:50 Uhr springen. Am Sonntag, dem 22. November, sind die Frauen um 12 Uhr und die Herren um 16 Uhr am Start.

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Leistungsträger Raimund und Freitag

In der vergangenen Saison zeigte Philipp Raimund eine herausragende Form. Der Athlet gewann die olympische Goldmedaille und beendete den Weltcup als Gesamtsiebter. Sein Erfolg ist ein wichtiger Motivationsfaktor für das weitere Vorgehen. Auch bei den Damen zeigte Selina Freitag starke Leistungen. Sie wurde beste Deutsche und landete insgesamt auf Rang fünf der Gesamtwertung.

Titelverteidiger und internationaler Wettbewerb

Die großen Titel sind noch nicht vergeben. Beim Männern wird der Slowene Domen Prevc versuchen, seinen Gesamtsieg zu verteidigen. Er gilt als einer der stärksten Konkurrenten im Feld. Bei den Frauen geht seine jüngere Schwester, Nika Prevc, als Titelverteidigerin ins Rennen. Der Wettbewerb um die Kristallkugel wird also sehr intensiv sein.

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Wichtige Stopps in Deutschland und Skifliegen

Neben Lillehammer und dem Endlauf in Planica finden weitere Höhepunkte in Deutschland statt. Zur Vierschanzentournee gehören die Sprünge in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Auch in Titisee-Neustadt und Willingen macht der Weltcup-Tross Station. Diese Events sind fest im Kalender verankert.

Saisonende und Weltmeisterschaft in Falun

Die Weltmeisterschaft findet vom 24. Februar bis zum 7. März in Falun, Schweden, statt. Dort werden keine Weltcup-Punkte vergeben, die Medaillen sind jedoch sehr begehrt. Der Weltcup endet traditionell Ende März im slowenischen Planica mit dem Skifliegen. Auch Vikersund ist ein Highlight in der Vierschanzen-Tournee. Die Übertragung im ZDF und Eurosport ist live geplant.