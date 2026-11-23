Die Skispringer-Saison 2026/27 startet Mitte November in Lillehammer. Philipp Raimund und Selina Freitag repräsentieren den DSV, während die Prevc-Geschwister die Titel im Gesamtweltcup verteidigen.

Die neue Saison im Skispringen-Weltcup beginnt am 14. November im norwegischen Lillehammer und endet am 29. März im slowenischen Planica. Der Deutsche Skiverband (DSV) sieht sich in dieser Kampagne erneut in der Spitzengruppe positioniert. Die deutschen Athleten zielen auf vordere Platzierungen in den individuellen Rennen und im Teamwettbewerb ab.

Start in Lillehammer und Saisonkalender

Der Saisonauftakt am 14. November in Lillehammer umfasst einen Mixed-Team-Wettbewerb sowie zwei Einzelwettkämpfe für Männer und Frauen. Die ersten Einzelstarts der Frauen finden am 28. November um 13:30 Uhr statt. Die Männer starten am selben Tag um 16:30 Uhr. Am darauffolgenden Tag, dem 29. November, springen die Frauen um 10:15 Uhr und die Männer um 14:20 Uhr.

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Zu den größten Höhepunkten der laufenden Saison zählt die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel. Diese beinhaltet die traditionellen deutschen Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Zusätzlich macht der Weltcup-Tross im Winter Station in Titisee-Neustadt und Willingen. Der offizielle Saisonabschluss wird am 29. März im slowenischen Planica mit dem traditionellen Skifliegen gesetzt.

DSV-Adler und internationale Titelverteidiger

Die deutschen Hoffnungen ruhen maßgeblich auf den Leistungen der vergangenen Kampagne. Der DSV-Springer Philipp Raimund beendete die letzte Saison als Gesamtsiebter im Weltcup. Ein zentrales Erfolgserlebnis war sein Gewinn der olympischen Goldmedaille, der ihn international als Top-Kandidaten etablierte.

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Bei den Frauen ist Selina Freitag die führende deutsche Hoffnungsträgerin. Sie schloss die vorherige Saison als beste Deutsche auf Rang fünf der Gesamtwertung ab. Die Kristallkugel für die Gesamtwertung verbleibt vorerst in einer slowenischen Familie. Der Slowene Domen Prevc verteidigt den Titel bei den Männern. Seine jüngere Schwester Nika Prevc ist die amtierende Championin bei den Frauen.

Weltmeisterschaft und Übertragungen

Zwischen dem 24. Februar und dem 7. März findet die Nordische Ski-Weltmeisterschaft im schwedischen Falun statt. Dort gehen die Athleten um die wichtigsten Medaillen des Winters. Für die Zuschauer bieten sich Möglichkeiten zur live-Übertragung im Joyn-Stream. Die genauen Sendezeiten für die Einzelwettkämpfe wurden im Kalender der Vierschanzentournee und der Weltcup-Rennen festgelegt.