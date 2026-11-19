Die Skispringer-Saison 2026/27 startet mit historischer Premiere: Frauen springen erstmals bei der Vierschanzentournee mit. Details zum Kalender, WM 2027 in Falun und Zielkonkurrenz um die Prevc-Geschwister.

Die kommende Weltcup-Saison im Skispringen bietet mit 31 Wettkämpfen für die Herren und 32 Starts für die Dame ein umfassendes Programm, ergänzt durch vier Wettbewerbe im Mixed-Team. Der Fokus der Fans und Athleten richtet sich traditionell früh auf die Highlights des Winters, beginnend mit dem klassischen Auftakt in Skandinavien und den ersten Wertungsläufen in Norwegen sowie Ruka in Finnland. Diese ersten Stationen dienen als wichtige Vorbereitung auf die großen Saisonziele, die den Winter über dominieren werden.

Frauen springen erstmals bei der Vierschanzentournee mit

Die Vierschanzentournee steht im Mittelpunkt der Winter-Highlights und findet traditionell Ende Dezember sowie Anfang Januar statt. Für die Herren ist dies die 75. Auflage des prestigeträchtigen Serienwettbewerbs, der die vier legendären Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen umfasst. Für die Frauen bedeutet die kommende Saison jedoch eine historische Premiere, da sie zum ersten Mal an allen vier Stationen der Tournee starten dürfen. In den Vorjahren war den Athletinnen diese Teilnahme verwehrt, wo stattdessen eine sogenannte Two-Nights-Tour durchgeführt wurde.

Also read Alpiner Ski-Weltcup 2026/27: Live-Stream, Termine und Highlights der Saison

Diese Erweiterung des Programms wurde durch eine umfangreiche technische Modernisierung möglich. Eine neu installierte Flutlichtanlage an der Bergiselschanze in Innsbruck ermöglicht es nun, die Qualifikations- und Wettkampftage auch bei Dunkelheit durchzuführen. Die Frauen werden dabei immer am Qualifikationstag der Herren starten, was die Sichtbarkeit und den Wettbewerbscharakter für die weiblichen Athletinnen deutlich erhöht. Dies markiert einen wichtigen Schritt zur Gleichstellung in diesem traditionellen Sport.

Nordische Ski-WM 2027 und Finale in Planica

Nach dem traditionellen Heim-Weltcup in Willingen beginnt im neuen Jahr das nächste große Saisonhighlight, die Nordische Ski-Weltmeisterschaft. Diese findet vom 24. Februar bis zum 7. März 2027 in Falun in Schweden statt. An diesen sechs Tagen werden insgesamt sieben Sprung-Wettkämpfe ausgetragen, bei denen Gold, Silber und Bronze vergeben werden. Für die Nationen und Einzelsportler bedeutet dies die Chance, sich als Weltmeister zu etablieren und die Hierarchie der Skispringer-Welt neu zu ordnen.

Advertisement

Den Abschluss der Saison bildet traditionell das große Weltcup-Finale auf der riesigen Flugschanze im slowenischen Planica. Diese Station ist bekannt für ihre extremen Weiten und die technische Herausforderung für die Piloten. Das Finale dient oft als Krönung der gesamten Weltcup-Saison und bietet den Athleten die Möglichkeit, ihre Leistungen unter den schwierigsten Bedingungen zu beweisen und die Gesamtwertung der Saison zu entscheiden.

Konkurrenz jagt die Prevc-Geschwister in Lillehammer

Die Jagd nach den dominierenden Prevc-Geschwistern Domen und Nika startet bereits am Freitag in Lillehammer. Beide hatten im letzten Winter den Skispringer-Kalender komplett dominiert und setzten klare Maßstäbe in der Leistungsspitze des Sports. Die internationale Konkurrenz plant nun, gezielt zurückschlagen und die Vormachtstellung der Geschwister angreifen. Mit dem Start in Lillehammer beginnt die neue Ära der Titelkämpfe, wobei alle Teams und Einzelkämpfer wissen, dass der Weg an der Spitze nicht mehr so direkt sein wird wie in der Vorsaison.