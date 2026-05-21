Skispringer Robert Kranjec auf dem Weg der Genesung nach schwerem Fahrradunfall

Der slowenische Weltklasse-Skispringer Robert Kranjec erholt sich von einem schweren Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss. Der 44-jährige Skiflug-Weltmeister von 2012 befindet sich auf einem langen Rehabilitationsweg mit schweren Wirbelsäulenverletzungen. Seine Familie und Kollegen aus der Wintersport-Szene zeigen Solidarität und Unterstützung.

Der slowenische Skispringer Robert Kranjec , der vor gut einem Monat in einen schweren Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss verwickelt war, befindet sich auf dem Weg der Genesung.

Der 44-Jährige hatte sich bei dem Vorfall schwere Verletzungen zugezogen und musste zunächst mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Ljubljana gebracht werden. Jetzt gibt es erste positive Zeichen für die Genesung des ehemaligen Weltklasse-Sportlers. Seine Ehefrau Spela hat auf Instagram ein Foto veröffentlicht, das Robert zusammen mit seiner Adoptivtochter Pika zeigt. Beide lächeln in die Kamera und wirken optimistisch.

Spela Kranjec hat zu dem Bild verschiedene Emojis hinzugefügt, darunter eines, das ihren Mann auf einer Leiter darstellt – ein symbolisches Zeichen dafür, dass es gesundheitlich aufwärts geht. Die emotionale Unterstützung durch die Familie und der Wille zur Genesung sind wichtige Faktoren in dieser schwierigen Phase. Laut Berichten slowenischer Medien ist Kranjec derzeit auf einen Rollstuhl angewiesen. Fotos von einem Treffen mit dem Radrennfahrer Luka Mezgec bestätigen, dass der Ex-Athlet mobilitätseingeschränkt ist.

Die slowenische Sportzeitung Ekipa berichtet regelmäßig über den Fortschritt des Skiflug-Weltmeisters von 2012. Nach Angaben der Zeitung hat Kranjec schwere Verletzungen an der Wirbelsäule erlitten, wurde operiert und hat teilweise Gefühle in seinem Unterkörper zurückgewonnen.

Allerdings kann er seine Füße noch nicht bewegen. Der lange Weg der Rehabilitation liegt noch vor ihm, und Experten warnen davor, dass dieser Prozess langwierig und fordernd sein wird. Die medizinische Betreuung und die intensive Reha sind entscheidend für die Chancen auf eine möglichst vollständige Genesung. Kollegen aus der Skispringer-Szene äußern sich mit Besorgnis und Anteilnahme.

Der slowenische Skispringer Domen Prevc, selbst ein erfolgreicher Athlet und Gewinner der Vierschanzentournee sowie Goldmedaillen-Gewinner auf der Großschanze, hat sich öffentlich zu Kranjecs Zustand geäußert. Prevc deutete an, dass die kommenden Monate extrem herausfordernd werden könnten, besonders im Juli, wenn Kranjec im Soča-Zentrum intensiv an seiner Rehabilitation arbeiten muss, während viele andere Menschen im Urlaub sind.

Der 26-jährige Prevc betont die Wichtigkeit von menschlicher Unterstützung und Ermutigung: Im Juli, wenn alle anderen im Urlaub sind, wird er im Soča-Zentrum arbeiten müssen. In dieser Phase wird er definitiv Zuspruch brauchen, gerade dann, wenn es erst einmal langsam vorangehen wird. Er wird jede Unterstützung und Hilfe benötigen, um wirklich wieder in die richtige Form zu kommen. Diese Worte zeigen die Solidarität innerhalb der Sportler-Gemeinschaft und das Verständnis für die schwierige Situation.

Der Unfall ereignete sich vor etwa vier Wochen und war ein Schockmoment für die gesamte Wintersport-Welt. Kranjec wurde zunächst mit schweren Verletzungen in die Klinik der Kleinstadt Jesenice eingeliefert und anschließend per Hubschrauber in ein größeres Krankenhaus in Ljubljana transportiert. Die Polizei bestätigte, dass der Athlet bei dem Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Der Zustand des 44-Jährigen war anfangs kritisch, konnte aber später stabilisiert werden, was ein wichtiger Meilenstein in seiner Genesung war. Der slowenische Skiverband gab kurz nach dem Unfall eine offizielle Mitteilung ab, in der es hieß, dass Kranjec mit seiner Rehabilitation in den kommenden Tagen beginnen würde, die lang und fordernd sein werde. Die Verbandsmitteilung betonte auch die Notwendigkeit von Frieden, Zeit zur Erholung und viel positiver Energie für den Athleten.

Robert Kranjec war einst eine Legende im Skispringen und hatte zahlreiche Erfolge auf internationaler Ebene vorzuweisen. Sein größter Triumph war der Gewinn der Skiflug-Weltmeisterschaft im Jahr 2012, was ihn dauerhaft in die Geschichte des Sports einschrieb. Im Laufe seiner Karriere sammelte er viele Erfahrungen und Erfolge, die ihn zu einem respektierten Namen in der Wintersport-Gemeinde machten.

Nun muss er sich einer neuen, vielleicht noch größeren Herausforderung stellen – der Genesung von schweren körperlichen Verletzungen und der Rückkehr zu einem möglichst normalen Leben. Die ersten Signale sind ermutigend, doch der Weg wird lang und steinig sein. Die Unterstützung seiner Familie, seiner Kollegen und der gesamten Skispring-Gemeinschaft wird in dieser Zeit unerlässlich sein. Mit Durchhaltevermögen, professioneller medizinischer Betreuung und dem Willen zur Besserung gibt es Hoffnung, dass Robert Kranjec diese schwere Krise überwinden kann





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