Die deutsche Skisprung-Nationalmannschaft beginnt die Saison am 20. November in Lillehammer. Titelverteidiger sind die Prevcs, während die DSV-Adler mit neuen Zielen in den Winter starten.

Die neue Skisprung-Saison der DSV-Adler beginnt am 20. November 2024 in Norwegen. Der deutsche Verband zielt auf vordere Platzierungen im Weltcup ab. Philipp Raimund bringt seine Olympia-Erfolge als Startvoraussetzung mit.

Saisonstart in Lillehammer und Zeitplan der Wettbewerbe

Der Saisonauftakt findet in Lillehammer in Norwegen statt. Das Programm beginnt am 20. November mit dem Mixed-Team-Wettbewerb. Dieser startet um 16:00 Uhr. Am 21. November folgen die Einzelkonkurrenzen der Frauen und Herren. Der Frauenwettkampf startet am 21. November um 14:35 Uhr. Der Herrenwettbewerb am selben Tag beginnt um 16:50 Uhr. Am Sonntag, dem 22. November, finden weitere Einzelwettkämpfe statt. Der Frauenwettkampf startet um 12:00 Uhr. Der Herrenwettbewerb folgt um 16:00 Uhr.

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Die Winter-Saison endet offiziell Ende März 2025. Der traditionelle Abschluss ist das Skifliegen in Planica, Slowenien. Die Athletinnen und Athleten können sich auf ein strammes Programm einstellen. Der Kalender umfasst zahlreiche Stationen in Europa. Die ersten Wettkämpfe in Lillehammer markieren den Beginn dieser langen Tournee.

Erfolge der Vorsaison und aktuelle Titelverteidiger

In der vergangenen Saison zeigten die deutschen Springer starke Leistungen. Philipp Raimund begeisterte mit seinem Olympiasieg. Er beendete den Weltcup als Gesamtsiebter. Bei den Frauen ist Selina Freitag die beste Deutsche. Sie landete als beste Deutsche auf Rang fünf der Gesamtwertung. Die Kristallkugel bleibt vorerst in einer Familie.

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Bei den Männern will Domen Prevc seinen Gesamtsieg verteidigen. Er ist der aktuelle Titelverteidiger in dieser Kategorie. Bei den Frauen ist es seine jüngere Schwester Nika Prevc. Sie geht ebenfalls als Titelverteidigerin ins Rennen. Die deutschen Konkurrenten wollen diese Dominanz herausfordern. Die DSV-Adler streben nach einer Stärkung der Positionen.

Highlights der Tournee und deutsche Stationen

Zu den größten Highlights zählt die Vierschanzentournee. Sie findet über den Jahreswechsel statt. Dies ist eine der traditionsreichsten Events im Sport. Inklusive der beiden deutschen Traditionsspringen steht der Kalender fest. Diese finden in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen statt.

Darüber hinaus macht der Weltcup-Tross im Laufe des Winters noch in Titisee-Neustadt und Willingen Station. Diese beiden Orte sind wichtige Stationen in Deutschland. Ebenfalls zu den absoluten Höhepunkten der Saison gehören die beiden spektakulären Skifliegen. Diese Austragungsorte sind Vikersund und Planica. Die Distanzen dort übertrumpfen die normalen Schanzen deutlich.

Weltmeisterschaft in Schweden und Live-Übertragung

Um WM-Medaillen geht es in diesem Winter in Schweden. Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft findet im schwedischen Falun statt. Der Zeitraum für die Meisterschaft ist vom 24. Februar bis zum 7. März festgelegt. Dies ist eine zentrale Komponente für die Karriere der Springer.

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Die Skisprung-Saison verbindet Weltcup und Meisterschaften. Die Athleten müssen sich auf verschiedene Anforderungen einstellen. Springen in Lillehammer wird live im ZDF und Eurosport übertragen. Zuschauer können die Wettkämpfe bequem verfolgen. Der DSV setzt auf Kontinuität und neue Rekorde. Die Vorbereitung auf die Vierschanzentournee ist bereits im Gange.