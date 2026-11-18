Die neue Skisprung-Saison beginnt Mitte November in Lillehammer. Der DSV setzt auf Philipp Raimund und Selina Freitag, während die Prevc-Brüder die Titel verteidigen.

Die Weltspitze des Skisprungs startet in die neue Saison mit dem Ziel, die eigenen Erfolge der vergangenen Monate zu festigen. Die Saison der Skispringer beginnt Mitte November im norwegischen Lillehammer und endet erst Ende März mit dem traditionellen Skifliegen im slowenischen Planica. Diese Zeitspanne bildet den Rahmen für einen anspruchsvollen Kalender, in dem Ausdauer und Spitzenleistung gleichermaßen gefordert sind.

DSV-Adler streben vordere Plätze an

Die DSV-Adler wollen auch in diesem Winter wieder voll angreifen und vordere Platzierungen einfahren. In der vergangenen Saison begeisterte Philipp Raimund mit seinem Olympiasieg und schloss den Weltcup als Gesamtsiebter ab. Diese klare Leistungsbestätigung unterstreicht die Ambitionen des deutschen Verbandes für die kommenden Wettkämpfe. Bei den DSV-Frauen landete Selina Freitag als beste Deutsche auf Rang fünf der Gesamtwertung. Ihre Performance markiert eine solide Basis für die neue Kampagne des DSV, das auf konsistente Ergebnisse und hohe Podestplätze setzt.

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Prevc-Familie verteidigt Kristallgloben

Die große Kristallkugel bleibt vorerst in einer Familie, was die Dominanz im Skisprung-Weltcup besonders macht. Während der Slowene Domen Prevc bei den Männern seinen Gesamtsieg verteidigen will, geht bei den Frauen seine jüngere Schwester Nika Prevc als Titelverteidigerin ins Rennen. Diese historische Konstellation prägt die narrative Struktur der aktuellen Saison und erhöht die mediale Aufmerksamkeit für die Wettbewerbe in Lillehammer. Die Schwestern und der Bruder repräsentieren eine sportliche Legende, deren Leistungen die Maßstäbe für die Konkurrenz setzen.

Kalender und Übertragungsrechte des ZDF

Auch in diesem Winter wartet wieder ein strammes Programm auf die Athletinnen und Athleten, das internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Gleich zum Auftakt Mitte November im norwegischen Lillehammer stehen ein Mixed-Team-Wettbewerb sowie jeweils zwei Einzelwettkämpfe an. Der traditionelle Abschluss erfolgt Ende März mit dem Skifliegen im slowenischen Planica. Zu den größten Highlights zählt wie jedes Jahr die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel. Diese umfasst die beiden deutschen Traditionsspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Darüber hinaus macht der Weltcup-Tross im Laufe des Winters noch in Titisee-Neustadt und Willingen Station in Deutschland. Ebenfalls zu den absoluten Höhepunkten der Saison gehören die beiden spektakulären Skifliegen in Vikersund und Planica. Um WM-Medaillen geht es in diesem Winter vom 24. Februar bis zum 7. März im schwedischen Falun, dort steigt die Nordische Ski-Weltmeisterschaft. Ja, das Springen in Lillehammer wird live im ZDF und Eurosport übertragen.

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Startzeiten und Programmstruktur in Lillehammer

Die präzise Planung der ersten Wettkampftage erfordert von den Sportlern hohe Konzentration und schnelle Anpassungsfähigkeit. Mixed-Team-Wettbewerb startet um 16 Uhr am ersten Tag. Frauen-Einzel findet am 21. November um 14:35 Uhr und am 22. November um 12 Uhr statt. Herren-Einzel wird am 21. November um 16:50 Uhr und am 22. November um 16 Uhr ausgetragen. Diese dichte Programmstruktur am Anfang der Saison testet die physische und mentale Resilienz der Teilnehmer. Die kurzen Intervalle zwischen den Disziplinen zwingen die Teams zu effizienten Erholungsphasen und strategischer Vorbereitung auf die folgenden Auftritte im Kalender.

Strategische Bedeutung der Auftaktwochen

Die frühen Punkte in Lillehammer bilden oft die Grundlage für die spätere Gesamtwertung im Weltcup. Für Philipp Raimund und Selina Freitag ist der Start in Norwegen eine Chance, sich frühzeitig im Spitzengehäusel zu etablieren. Domen Prevc und Nika Prevc müssen ihre Vormachtstellung gegen den stetigen Nachdruck der Konkurrenz sichern. Die Medienberichterstattung durch das ZDF und Eurosport ermöglicht einem breiten Publikum die Verfolgung dieser strategischen Manöver. Die Kombination aus nationaler Präsenz der DSV-Springer und der internationalen Dominanz der Prevc-Familie definiert den Charakter dieser neuen Ära im Skisport.