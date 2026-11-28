Die Skisprung-Saison beginnt Mitte November in Lillehammer. Philipp Raimund und Selina Freitag führen das DSV-Team an. Das Programm umfasst die Vierschanzentournee und die WM in Falun.

Die neue Weltcup-Saison im Skispringen startet offiziell in der ersten Novemberhälfte mit dem Auftakt in Lillehammer. Der Deutsche Skiverband setzt dabei auf etablierte Spitzenathleten, um in dieser Saison vordere Platzierungen zu erlangen. Die Vorbereitung der DSV-Adler auf den Winterlauf ist abgeschlossen, während die Konkurrenz aus dem Ausland ebenfalls ihre Ziele klar definiert hat.

Als größte Hoffnungsträger gelten Philipp Raimund und Selina Freitag. Philipp Raimund zog im vergangenen Winter alle Blicke auf sich, als er den Olympiasieg errang. Er beendete die vorherige Weltcup-Saison auf dem siebten Gesamtrang. Bei den Damen zeigte Selina Freitag konstant starke Leistungen. Sie landete als beste deutsche Springerin auf dem fünften Platz der Gesamtwertung.

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Titelverteidiger Prevc und DSV-Strategie

Den aktuellen Titel im Gesamtweltcup halten die beiden slowenischen Skispringer der Familie Prevc. Domen Prevc verteidigt in dieser Saison seinen Gewinn bei den Männern. Seine jüngere Schwester Nika Prevc geht als aktuelle Titelverteidigerin bei den Frauen in den Wettkampf. Die DSV-Adler müssen sich auf ein hartes Feld einstellen, das von diesen beiden Akteuren dominiert wird.

Die Saison beginnt am 28. November mit Einzelwettbewerben für Frauen und Männer in Norwegen. Am 29. November folgen weitere Einzelstarts im skandinavischen Ort. Die Startzeiten für die Frauen am ersten Tag liegen um 13:30 Uhr. Die Männer starten am selben Tag um 16:30 Uhr. Am zweiten Tag beginnen die Frauen um 10:15 Uhr und die Männer um 14:20 Uhr.

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Highlights und deutsche Stationen

Das Programm für die Athletinnen und Athleten ist dicht und anspruchsvoll. Zu den größten Highlights zählt traditionell die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel. Diese beinhaltet die beiden deutschen Traditionsspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Der Weltcup-Tross macht zudem in Titisee-Neustadt und Willingen Station.

Neben den europäischen Wettkämpfen stehen die spektakulären Skifliegen auf dem Kalender. Die Wettkämpfe in Vikersund und Planica gehören zu den absoluten Höhepunkten der Saison. Der Saisonabschluss findet erst Ende März statt. Das traditionelle Skifliegen im slowenischen Planica setzt den Schlusspunkt.

Nordische Ski-WM in Schweden

Ein weiterer zentraler Termin für den Leistungssport ist die Nordische Ski-Weltmeisterschaft. Diese findet im schwedischen Falun statt. Der Terminplan erstreckt sich vom 24. Februar bis zum 7. März. Dort geht es um die begehrten WM-Medaillen. Die DSV-Adler werden ihre Kräfte entsprechend auf diesen Zeitraum abstimmen.