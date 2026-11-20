Die Skisprung-Saison beginnt Mitte November in Lillehammer. DSV-Adler wie Philipp Raimund und Selina Freitag streben nach vorderen Plätzen, während Domen und Nika Prevc den Titel verteidigen.

Die neue Saison der Skispringer startet in diesem Jahr am 20. November im norwegischen Lillehammer und zieht sich bis zum 24. März 2025 mit dem traditionellen Skifliegen in Planica. Die deutschen Athleten des Deutschen Skiverbandes, bekannt als DSV-Adler, gehen mit dem klaren Ziel an den Start, in der kommenden Wintersaison erneut um vordere Platzierungen in der Weltcup -Rangliste zu kämpfen. Die Struktur des Kalenderjahres bietet dabei ein intensives Programm, das sich über fast sechs Monate erstreckt und die besten Springer der Welt vor harte Anforderungen stellt.

Starkes deutsches Aufgebot nach erfolgreichem Vorjahr

Die Voraussetzungen für die DSV-Adler sind nach der abgelaufenen Kampagne hervorragend, da die Teammitglieder mit deutlichen Erfolgen in die neue Runde gehen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Philipp Raimund, der in der vergangenen Weltcup-Saison den großen Triumph seines Olympiasieges feiern konnte. Raimund beendete die Gesamtwertung des Weltcups auf dem beeindruckenden siebten Rang, was ihn zu einem der festen Größen im deutschen Aufgebot macht. Bei den Damen sicherte sich Selina Freitag den besten Platz für Deutschland und landete insgesamt auf Rang fünf der Gesamtwertung. Mit diesem starken Fundament aus erfahrenen Medaillengewinnern setzen die deutschen Verantwortlichen große Hoffnungen auf weitere erfolgreiche Ergebnisse.

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Prevc-Geschwister verteidigen Gesamtkristallkugel

Bei den internationalen Topfavoriten steht vorerst die slowenische Familie Prevc im Fokus, da die große Kristallkugel vorübergehend in diesem Haus verbleibt. Bei den Herren ist es Domen Prevc, der als amtierender Gesamtsieger in die neue Saison gestartet ist und seinen Titel erfolgreich verteidigen möchte. Im Damen-Wettbewerb geht seine jüngere Schwester Nika Prevc als Titelinhaberin ins Rennen, um sich gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen. Diese Dominanz der slowenischen Springer stellt eine der zentralen Herausforderungen für das deutsche Team dar, während alle anderen Teilnehmer versuchen, die Geschwister Prevc in die Schranken zu weisen.

Kalenderplan mit Highlights und Übertragungen

Der Saisonkalender bietet den Athleten von Anfang an ein strammes Programm, das bereits am Startort Lillehammer mit verschiedenen Disziplinen beginnt. Am 20. November findet der Mixed-Team-Wettbewerb statt, wobei der Starttermin für diese Eröffnung auf 16 Uhr angesetzt ist. Am Folgetag, dem 21. November, stehen die Frauen- und Herren-Einzelwettkämpfe auf dem Programm, wobei das Finale der ersten Woche am 22. November mit den Einzelstarts der Damen ab 12 Uhr und der Herren ab 16 Uhr fortgesetzt wird. Zuschauer können die Wettkämpfe in Lillehammer live im ZDF sowie auf Eurosport verfolgen.

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Deutsche Austragungsorte und internationale Höhepunkte

Ein wesentlicher Bestandteil des Weltcups sind die vielen Stopps in Deutschland, die jedes Jahr auf großes Interesse bei den Fans stoßen. Neben dem traditionellen Auftakt in Lillehammer und dem Schlusspunkt in Planica gehört die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel zu den absoluten Höhepunkten der Saison. Diese berühmte Serie umfasst die beiden deutschen Traditionsspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Darüber hinaus gastiert der Weltcup-Tross im weiteren Verlauf des Winters in den deutschen Orten Titisee-Neustadt und Willingen. Internationale Spektakel bilden zudem die Skifliegen-Wettkämpfe in Vikersund und Planica ab.

Weltmeisterschaft in Schweden als Saisonmittelpunkt

Zwischen den Weltcup-Stationen findet im Februar und März ein weiteres großes Ereignis statt, das im Fokus der Athleten steht. Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr vom 24. Februar bis zum 7. März im schwedischen Falun ausgetragen. Dort geht es nicht um die Weltcup-Punkte, sondern ausschließlich um WM-Medaillen, was für die DSV-Adler und alle anderen Teams eine besondere strategische Bedeutung hat. Die Konzentration verlagert sich in dieser Zeit von der Serienleistung im Weltcup hin zu den prestigeträchtigen Einzelmedaillen bei den Weltmeisterschaften.