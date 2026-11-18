Der Skisprung-Weltcup startet am Freitag in Lillehammer. Historisches Highlight: Frauen springen erstmals bei der Vierschanzentournee. FIS hat Regeln verschärft.

Am Freitag setzt der neue Weltcup-Winter für Skispringer und Skispringerinnen offiziell seine Spuren. Der Startschuss fällt im norwegischen Lillehammer, wo das Mixed-Event die lange Saison eröffnen wird. Die Athleten stehen vor einer herausfordernden Strecke, die bis Ende März dauert und mit zahlreichen Highlights gespickt ist.

Historische Premiere bei der Vierschanzentournee

Die ersten Athleten blicken schon auf das erste große Saison-Highlight. Die 75. Vierschanzentournee steht im Kalender. Doch es gibt eine neue Geschichte. Zum ersten Mal dürfen Frauen auf allen vier Schanzen der Tournee antreten. In den vergangenen Jahren war dies nicht möglich. Damals wurde noch eine separate Two-Nights-Tour ausgetragen. Jetzt kämpfen die Springerinnen um den begehrten Adler.

Also read Skisprung-Weltcup 2024/25: Start in Lillehammer mit Raimund und Prevc

Nach der legendären Tournee wartet ein weiteres Großereignis. Vom 24. Februar bis zum 7. März 2027 finden die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Falun statt. Sieben Sprung-Wettkämpfe werden ausgetragen. Dabei werden Medaillen in allen Disziplinen verteilt. Die Gesamtsaison zieht sich jedoch noch länger hin.

Der Saisonabschluss ist für den 21. März geplant. Auf der riesigen Flugschanze in Planica findet das letzte Springen des Winters statt. Slowenien bietet den Rahmen für den Finalempfang. Insgesamt absolvieren die Männer 31 Weltcup-Springen. Die Frauen sind mit 32 Wettkämpfen minimal mehr im Einsatz. Hinzu kommen vier Mixed-Wettbewerbe.

Advertisement

Roster-Übersicht und vermeidbare Ausfälle

Eine Überraschung gibt es in der Teilnehmerliste. Karl Geiger fehlt aktuell. Nach einer Knieverletzung benötigt er noch einige Wochen Schonzeit. Für andere Athleten ist die Ausgangslage klarer. Der Name Prevc muss genannt werden. Ob Domen bei den Männern oder Nika bei den Frauen.

Sie waren die Dominatoren des letzten Winters. Alle Konkurrenten müssen sich an diesen beiden messen. Bei den Männern gehört der Japaner Ryoyu Kobayashi zur festen Größe. Österreich ist stark vertreten. Daniel Tschofenig zählt zu den Favoriten. Philipp Raimund will wieder mitreden. Er strebt Siege und Medaillen an.

Bei den Frauen gilt Selina Freitag als wichtige Größe. Sie möchte an alte Erfolge anknüpfen. Die Konkurrenz ist groß. Die Anforderungen an die Formkurve sind hoch. Jeder Punkt zählt in dieser engen Gruppe.

FIS passt Regeln an und verschärft Vorgaben

Der Skiverband FIS hat die Regularien überarbeitet. Die Anpassungen sind teilweise. Die Anzugregeln wurden weiter verschärft. Jede Springerin und jeder Springer trägt nur vier Wettkampfanzüge pro Saison. Maximal zwei verschiedene Anzüge sind an einem Wochenende erlaubt. Die Kontrolle dieser Vorschriften ist strikt.

Advertisement

Eine auffällige Änderung betrifft die Startreihenfolge. Im ersten Durchgang startet nicht mehr nach der Gesamtweltcup-Rangliste. Stattdessen entscheidet das Ergebnis der Qualifikation. Dies sorgt für mehr Spannung zu Beginn der Wettkämpfe. Neue Strukturen werden eingeführt.

Neben den Seniorinnen und Senioren gibt es eine neue U23-Wertung. Sie zeichnet die besten Nachwuchsspringer aus. Diese Kategorie fördert den Nachwuchs systematisch. Die FIS will so Talente besser sichtbar machen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung junger Athleten.

TV-Übertragung und digitale Medienlandschaft

Für Wintersport-Fans gibt es gute Nachrichten. Alle Skisprung-Wettkämpfe werden gezeigt. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind die Hauptübertragenden. Die Springen sind live im Fernsehen zu sehen.

Neben dem klassischen TV-Angebot gibt es digitale Optionen. Die Springen laufen in den Mediatheken der Sender. sportschau.de bietet umfassende Berichterstattung. zdfsport.de ist ebenfalls eine wichtige Quelle. Der Weltcup ist auch bei Eurosport abrufbar.