Skiweltcup Levi: Emma Aicher startet mit Hoffnung in Slalom

Im finnischen Levi beginnt das Skiweltcup-Wochenenden mit dem Slalom der Frauen. Emma Aicher und Lena Dürr sind favorisiert, da Mikaela Shiffrin pausiert.

Die Weltcup-Saison im alpinen Skisport geht nach dem Auftaktrennen in Sölden nun offiziell in ihre nächste Phase über. Während die deutschen Skisportler dort im Riesenslalom starke Leistungen zeigten, verlagert sich der Fokus nun auf den nächsten Technik-Wettbewerb in Finnland. Dort wartet auf die Athleten der Slalom auf der Piste Levi Black. Für die deutsche Delegation steht vor allem die 22-jährige Emma Aicher im Fokus, die nach ihrem Überraschungserfolg in Sölden nun wieder in ihrer Paradedisziplin antreten wird.

Starttermin und Übertragung in Sölden und Levi

Die ersten Läufe des Frauen-Slaloms in Levi starten am Samstag um exakt 10 Uhr morgens. Die endgültige Entscheidung über Gold, Silber und Bronze wird dann im zweiten Durchgang ab 13 Uhr fallen. Wintersportfans müssen nicht nach Finnien reisen, um das Geschehen live zu verfolgen. Im deutschen Free-TV übernimmt der Bayerische Rundfunk (BR) die komplette Übertragung. Alternativ steht ein kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek sowie auf der Plattform BR24 zur Verfügung. So bleibt die deutsche Hoffnung auf der Couch im Bilde.

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Emma Aicher nutzt Shiffrins Auszeit für Aufholjagd

Der Fokus am Samstag liegt klar auf Emma Aicher. Vor drei Wochen startete sie in Sölden mit einem vierten Platz überraschend stark in die neue Weltcup-Saison. Im Riesenslalom, der eigentlich nicht ihre Stärke ist, fuhr sie dort sogar aufs Podium. Der dritte Platz bedeutete zugleich ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin überhaupt. Nun kehrt sie in ihre eigentliche Heimat, den Slalom, zurück. Bisher stand sie in ihrer Karriere bereits viermal auf dem Podium bei dieser Disziplin. Auch im finnischen Levi hatte sie in der Vergangenheit bereits Erfolg. Im Vorjahr erreichte sie dort den dritten Platz hinter Mikaela Shiffrin und Lara Colturi.

Einer ihrer Hauptkonkurrentinnen fehlt dieses Jahr jedoch. Die Slalom-Queen Mikaela Shiffrin (31) ist in Levi nicht am Start. Die US-Amerikanerin hatte vor Beginn der Saison angekündigt, in diesem Jahr weniger Slalom-Wettbewerbe zu bestreiten. Sie verzichtet daher bewusst auf die ersten beiden Slaloms in Levi und den folgenden Wettbewerb im österreichischen Gurgl. Diese Pause bietet Emma Aicher eine seltene Chance, im Gesamtweltcup Distanz zur US-Starlerin aufzubauen und die Tabelle strategisch neu zu ordnen.

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Lena Dürr als zweite deutsche Hoffnung im Slalom

Neben Emma Aicher gilt es aus deutscher Sicht auch Lena Dürr im Auge zu behalten. Die 35-jährige Routinierin zeigte im vergangenen Jahr ebenfalls starke Nerven im Slalom. Hinter Emma Aicher belegte sie in Levi den starken vierten Platz. Auch für Lena Dürr bestehen gute Chancen, erneut ein Top-Ergebnis in Finnland zu erzielen. Beide Athletinnen müssen sich in den beiden Läufen auf der anspruchsvollen Piste Levi Black beweisen.

Die Konkurrenz ist trotz der Abwesenheit Shiffrins weiterhin hoch. Lara Colturi (19) ist als weitere Podiumskandidatin am Start und muss als direkte Rivalein für die deutschen Favoritinnen eingerechnet werden. Die Piste in Levi gilt als technisch anspruchsvoll und verlangt von den Athletinnen Präzision und schnelle Reaktionen. Ein guter Start am Vormittag kann den Grundstein für einen erfolgreichen zweiten Durchgang legen, der für die Zuschauer nachmittags beginnt. Die deutschen Skiverbände hoffen darauf, dass die gute Form aus Sölden in die Technik-Wettbewerbe übernommen werden kann.

Ausblick auf das Wochenende im Skiweltcup

Das Rennwochenende in Finnland bietet den Sportlern die Möglichkeit, sich für die folgenden Wettbewerbe im Gurgl zu empfehlen. Da Mikaela Shiffrin in Gurgl ebenfalls pausiert, bleibt die Tabelle im Slalom-Weltcup offen. Für Emma Aicher und Lena Dürr ist dies die ideale Gelegenheit, sich in der Spitze festzusetzen. Die Übertragung durch den Bayerischen Rundfunk sorgt dafür, dass die Leistungen der deutschen Athletinnen in Deutschland genau verfolgt werden können. Ob die erhofften Erfolge gelingen, wird sich am Samstag und Sonntag zeigen.