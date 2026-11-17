Der SKL Glücksatlas 2026 zeigt sinkende Zufriedenheit in Deutschland. Bayern liegt mit 7,12 Punkten voran, während Norddeutschland abholt.

Die deutschlandweite Lebenszufriedenheit ist im Jahr 2026 erstmals seit 2021 wieder gesunken. Der aktuelle SKL Glücksatlas belegt, dass die Deutschen ihr Leben im Durchschnitt mit 7,00 von 10 Punkten bewerten. Dieser Wert liegt um 0,09 Punkte niedriger als im Vorjahr und entspricht damit ungefährt dem Niveau von vor zehn Jahren. Die geografische Verteilung des Glücks hat sich hingegen deutlich verschoben.

Geografische Verschiebung des Glücks

Bayern hat die Führung in der Liste der lebenszufriedensten Bundesländer übernommen. Mit einem Wert von 7,12 Punkten steht das Land erstmals an der Spitze der Rangliste, kurz vor dem Zweitplatzierten. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Wende in der deutschen Glücks-Landkarte. Gleichzeitig wandert das Glück offenbar von Norden nach Süden, was auf strukturelle Unterschiede in den Regionen hindeutet.

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Am Ende der Rangliste findet sich Mecklenburg-Vorpommern mit nur 6,07 Punkten. Berlin landet mit 6,79 Punkten auf dem 14. Platz. Diese Ergebnisse zeigen eine klare Polarierung zwischen den südlichen und den nördlichen sowie ostdeutschen Bundesländern. Die Unterschiede sind dabei nicht marginal, sondern spiegeln tiefere sozioökonomische Tendenzen wider.

Faktor Arbeitsmarkt und Demografie

Für den hohen Stellen von Bayern nennt der Atlas mehrere konkrete Gründe. Ein robusterer Arbeitsmarkt spielt hier eine zentrale Rolle. Zudem ist die Bevölkerung in Bayern vergleichsweise jung, was die Dynamik im Land fördert. Der Lebensstandard ist hoch und die Gesundheitsversorgung gilt als besonders gut. Die ländliche Prägung mancher Regionen wird ebenfalls als Glücksfaktor identifiziert.

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Diese Faktoren sorgen dafür, dass die Zufriedenheit in Süddeutschland steigt, während andere Regionen Rückgänge verzeichnen. Die wissenschaftliche Auswertung zeigt, dass wirtschaftliche Stabilität und soziale Infrastruktur eng mit dem subjektiven Wohlbefinden korrelieren. Bayern profitiert hier von einer günstigen Kombination aus diesen Voraussetzungen.

Aufstieg der Unzufriedenheit bei jungen Menschen

Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen schneiden sehr unterschiedlich ab. Besonders stark verloren haben Schüler und Studierende, deren Zufriedenheit um minus 0,31 Punkte zurückgegangen ist. Auch Arbeitslose und Großfamilien sind betroffen, wobei hier jeder Rückgang bei minus 0,24 Punkten liegt. Alleinerziehende berichten von einem Minus von 0,21 Punkten.

Gleichzeitig verändert sich die Verteilung der Zufriedenheitswerte insgesamt. Die Zahl der besonders Zufriedenen, die ihrem Leben 8, 9 oder 10 Punkte geben, sinkt von 48 Prozent im Vorjahr auf 44 Prozent. Der Anteil der wirklich Unzufriedenen, die niedrige Punkte vergeben, steigt dagegen nur leicht von acht auf neun Prozent. Dies deutet auf eine allgemeine Absenkung der Erwartungshaltung hin.

Methodik und Befragung

Der SKL Glücksatlas untersucht regelmäßig die Lebenszufriedenheit in Deutschland. Seit 2022 sind die Staatlichen Klassenlotterien SKL Partner dieser Untersuchung. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof. Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg. Für den aktuellen Atlas wurden 12.461 Menschen von Juli 2025 bis Juni 2026 repräsentativ befragt.

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Die Bewertung basiert auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 für überhaupt nicht zufrieden und 10 für völlig zufrieden steht. Aus den Antworten der Befragten ergibt sich der Durchschnittswert für jedes Bundesland. Diese Methode ermöglicht einen detaillierten Vergleich der regionalen Unterschiede und entwickelt die Trends über mehrere Jahre hinweg.

Rolle sozialer Bindungen

Unabhängig vom Wohnort sind soziale Kontakte entscheidend für das Glück. Der Berliner Psychologe Dr. Wolfgang Krüger betont, dass Einsamkeit der größte Gegenspieler des Wohlbefindens ist. Gute Liebesbeziehungen und intensive Freundschaften erweisen sich als die größten Quellen des Glücks.

Diese Erkenntnisse unterstreichen, dass materielle Faktoren wie Arbeitsmarkt und Gesundheitsversorgung zwar wichtig sind, aber soziale Bindungen eine noch grundlegendere Rolle spielen. Die Kombination aus wirtschaftlicher Stabilität in Bayern und starken sozialen Netzen erklärt somit die hohe Zufriedenheit in der Region.