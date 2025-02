Entdecken Sie die Schönheit von Skopelos, Griechenlands grüne Insel, mit unberührten Wäldern, malerischen Stränden und historischen Sehenswürdigkeiten. Dieses Paradies für Naturliebhaber ist ein Geheimtipp für Ruhesuchende, die vom Massentourismus ferngehalten werden möchten.

Skopelos , Griechenland 's grüne Insel , ist ein Paradies für Natur liebhaber, die Ruhe und Entspannung suchen und vom Massen-Tourismus ferngehalten werden möchten. Die Insel , die zu den Nördlichen Sporaden gehört, bedeutet übersetzt so viel wie „Felsenklippe“. Doch der Name trügt, denn Skopelos bietet mehr als nur karge Klippen. Skopelos begeistert mit unberührten Landschaften, malerischen Strände n und historischen Hafendörfern.

Einige Sehenswürdigkeiten wurden sogar zum Drehort für einen Kult-Film. Reiseportale wie urlaubsguru.de oder Dertour bezeichnen die Insel trotzdessen noch als „Geheimtipp“.Die Natur auf Skopelos ist einzigartig. Hier finden sich noch unberührte Wälder voller üppiger Vegetation. Ungefähr 80 Prozent der Inselfläche sind laut dem Reiseportal bedeckt mit typischen Pflanzen wie der stacheligen Kermes-Eiche, sogenannten Erdbeerbäumen, Besenginster, Judasbaum und Heidekraut. Die Insel ist außerdem reich an mediterranen Wildkräutern. Die Tierwelt auf Skopelos ist nicht weniger beeindruckend: Vögel wie Adler, Geier, Wasservögel, Eleonorenfalken und Zwergohreulen besiedeln die Insel.Skopelos ist auch als Drehort bekannt. Hier wurde 2007 die Musical-Verfilmung „Mamma Mia!“ mit Meryl Streep und Pierce Brosnan gedreht. Auf der Insel finden sich unter anderem die Strände aus dem Film und die Kappelle Agios Ioannis, in der im Film eine legendäre Hochzeitsszene gedreht wurde. Die Insel trägt im Film allerdings den fiktiven Namen Kalokairi. Dass Drehorte zu Touristenmagneten werden können, zeigt auch jüngst der Fall eines vergleichen den Hauptort Skopelos Chora mit einer Szene aus einem Bilderbuch: mit „weiß getünchten Häusern, die sich rund um einen Hügel direkt am Meer schmiegen“. Die Stadt ist wie ein Amphitheater um malerische Bucht herum gebaut und gilt als eine der schönsten Städte Griechenlands. Die Architektur der Stadt ist traditionell, dabei wurde die Stadt in ihrer Vergangenheit lautunter anderem von den Griechen, den Römern, den Byzantinern und den Venezianern beeinflusst. Von Pinien umgeben liegt das Fischerdorf Agnontas, das einen Hafen hat. Außerdem gibt es laut skopelos.com zahlreiche traditionelle Tavernen und einen Strand mit kristallklarem Wasser.





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Skopelos Griechenland Insel Natur Strände Mamma Mia Reiseziel Geheimtipp Abenteuer Entspannung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erdbebensorge auf griechischer Insel: „Nur, wenn sie sagen, die Insel geht unter“Seit Ende Januar bebt die griechische Urlaubsinsel Santorin. Die Angst vor einem Megabeben hat viele Bewohner vertrieben. Andere wollen bleiben.

Weiterlesen »

Kurz vor Nikolaos von Griechenlands Hochzeit wagt Ex Tatiana einen NeustartNikolaos von Griechenland startet bald in ein neues Leben – doch auch Ex-Frau Tatiana scheint jetzt nach vorne zu blicken: Sie ist umgezogen.

Weiterlesen »

Erdbebenalarm auf Santorini: Griechenlands Behörden in AlarmbereitschaftMehr als 200 Beben erschüttern die Insel Santorini und die Kykladen in den letzten 48 Stunden. Die griechische Regierung hält eine Dringlichkeitssitzung ab, ein Katastrophenschutz-Team ist bereits zur Stelle. Seismologen warnen vor steigender Erdbebengefahr und dem Risiko eines Tsunamis.

Weiterlesen »

Zehntausende fordern Gerechtigkeit nach schwerstem Zugunglück in Geschichte GriechenlandsKnapp zwei Jahre nach dem schwersten Zugunglück in der Geschichte Griechenlands haben dort zehntausende Menschen bei erneuten Protesten 'Gerechtigkeit'

Weiterlesen »

Griechenlands Europameister: Angelos WochosMöchtest du wirklich alle Artikel aus deiner Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Auf Nikolaos von Griechenlands Hochzeit war ER der heimliche StarDie Hochzeit von Nikolaos von Griechenland zog zahlreiche Royals an, doch einer war der größte Hingucker des Tages: Prinz Konstantinos-Alexios.

Weiterlesen »