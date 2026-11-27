Der Skorpion darf im Dezember 2026 Verantwortung abgeben. Das Monatshoroskop zeigt, wie mehr Vertrauen und persönliche Freiräume den Alltag bereichern.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Der Skorpion hat sich in den vergangenen Wochen viel abverlangt. Im Dezember 2026 rückt deshalb eine Frage in den Mittelpunkt: Was passiert eigentlich, wenn Sie nicht mehr alles selbst kontrollieren?

Es ist nicht einfach, über alles und jedes den Überblick zu behalten. Aber muss man das wirklich? Ein bisschen mehr Vertrauen in die Fähigkeiten anderer macht das Dasein schon erheblich stressfreier. Sie haben sich in letzter Zeit wahrlich genug aufgerieben.

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Jetzt müssen Sie mal loslassen und etwas für sich selbst tun. Mindestens ein fester Termin in der Woche sollte ganz Ihnen und Ihrem Hobby gehören – bestehen Sie darauf. Der Skorpion ist ein Wasserzeichen, das in der modernen Astrologie vom Pluto und traditionell vom Mars regiert wird. Willensstärke, Tiefgründigkeit und Beharrlichkeit sind seine besonderen Eigenschaften.