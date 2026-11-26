Gerüchte, Geheimnisse und private Fragen bergen jetzt Konfliktstoff. Wann Zurückhaltung für Skorpione besonders wichtig wird.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Skorpion. Im November 2026 sollte der Skorpion seiner Neugier gelegentlich Grenzen setzen. Nicht jede offene Frage verlangt nach einer Antwort.

Wer sich aus fremden Angelegenheiten heraushält, kann sich manchen Konflikt ersparen. Wen lockt es nicht, einen Blick in geschlossene Schubladen, Schränke oder Kästen zu werfen? Vorsicht: Manchmal ist es ratsam, die eigene Neugier zu zügeln. Derzeit ist es gesünder, alle Deckel auf den Töpfen zu lassen.

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Das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, ist hoch. Und mal ganz ehrlich: Wollen Sie wirklich immer genau wissen, wer wo welches Süppchen kocht? Lassen Sie getrost alle machen. Das schont Ihre Nerven.