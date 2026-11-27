Ubisoft nennt die AAAA-Aussage zu Skull and Bones vor Gericht „classic puffery“. Ein Urteil dazu gibt es nicht, das Verfahren wurde 2026 eingestellt.

Ubisoft verteidigt die umstrittene Beschreibung von Skull and Bones als besonders hochwertiges Spiel mit einem ungewöhnlichen juristischen Argument. Die Anwälte des Publishers bezeichnen die Aussagen von CEO Yves Guillemot als „classic puffery“.

Gemeint sind damit subjektive und übertriebene Werbeaussagen, die keine konkrete Tatsachenbehauptung darstellen. Guillemot hatte im Februar 2024 bei einer Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis über den Preis von 70 US-Dollar gesprochen. Dabei bezeichnete er Skull and Bones als „ein wirklich vollwertiges Triple- … Quadruple-A-Spiel, das auf lange Sicht liefern wird“. Die Formulierung sollte den Umfang und die langfristige Ausrichtung des Live-Service-Titels unterstreichen.irreführend beworben zu haben.

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Die AAAA-Bezeichnung gehörte zu den beanstandeten Aussagen. Ubisoft argumentiert dagegen, dass der Kläger keine konkrete Werbeaussage benennen könne, die nachweislich falsch gewesen sei.