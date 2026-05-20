Sky Austria verkabelte Trainer und benutzte Mini-Drohne bei Wiener Derby - Innovationen könnten Bundesliga-Produktionen verbessern

Im Wiener Derby zwischen Rapid und Austria verkabelte Sky Austria Trainer Johannes Hoff Thorup und Stephan Helm mit einem Mikrofon und kam eine Mini-Drohne zum Einsatz, die TV-Bilder lieferte. Daniela Bauer, Rapid-Geschäftsführerin, lobte die Innovationsmöglichkeiten, während Alice Mascia von DAZN betont, wie innovative Elemente wie verkabelte Trainer oder neue perspectives durch Mini-Drohnen die Zuschauerfahrung verbessern könnten.

Es war eine Weltneuheit in der höchsten Fußball-Profiliga eines Landes: Bei dem 350. Wiener Derby zwischen Rapid und Austria (0:2) ließ Sky Austria Trainer Johannes Hoff Thorup und Stephan Helm mit einem Mikrofon verkabeln sowie eine Mini-Drohne zum Einsatz.

Daniela Bauer, Rapid-Geschäftsführerin, urteilte: "Die Verkabelung der Trainer war ein echtes Schmankerl. Man ist noch näher dran, bekommt spannende Einblicke und spürt noch intensiver, was an der Seitenlinie passiert. Auch die Mini-Drohne, die viele aus dem Skisport kennen, hat beeindruckende Bilder geliefert – und das, ohne den Ablauf im Stadion zu beeinträchtigen.

" Alice Mascia, DAZN-Chefin in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sagte: "Innovative Elemente wie verkabelte Trainer oder neue Kameraperspektiven durch Mini-Drohnen eröffnen völlig neue Möglichkeiten, Emotionen, Intensität und die Atmosphäre eines Spiels noch authentischer einzufangen. Wir würden Innovationen wie diese ausdrücklich begrüßen, da sie dabei helfen könnten, Bundesliga-Produktionen weiterzuentwickeln und das Zuschauererlebnis auf ein neues Niveau zu heben – moderner, emotionaler und noch direkter.

" SPORT BILD erfuhr aus DFB-Kreisen: Beide Themen – Verkabelung und Drohne – seien auf dem Radar. Sollte im Herbst mit den Klubs und Sendern diskutiert werden, nach dem Motto: Weiterentwicklung ja – aber mit Augenmaß! 2024 wurde schon einmal ein Trainer verkabelt – allerdings in der 3. Liga von MagentaSport: Olaf Janßen von Viktoria Köln gegen Osnabrück. Die DFL hätte eine Verkabelung – wie auch in Wien geschehen – als Option anbieten können, wenn die beteiligten Klubs einverstanden wären.

Dass eine Pflicht im nächsten TV-Vertrag eingeführt würde, ist eher unwahrscheinlich, denn einige Trainer könnten, auch angesichts österreichischer Erfahrungen, sich gegen eine Verkabelung wehren. Deshalb würden die Sicherheitsmaßnahmen wohl relativ streng ausfallen, da eine Drohne in der Regel nur in einverkörperter Höhe über dem Spielfeld fliessen würde. Die DFL beabsichtige auch den drohenden Sicherheitsabfall bei der Mini-Drohne zu minimieren, da sie aus Sicherheitsgründen über den Spielern und über die Fan-Blöcke fliegen würde.

Die DFL hatte bereits bei dem Supercup 2021 (Dortmund gegen Bayern) eine Drohne getestet, die Bilder zeigte und aus dem Spielertunnel ins Stadion flog. Jede Innovation, die den Sendern einen Mehrwert bietet, könnte der Neuverkauf der TV-Rechte ab 2029/30 zusätzliche Einnahmen generieren





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