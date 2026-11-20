Sky Deutschland sends no journalists to Qatar due to safety concerns. Other broadcasters like Canal+ and DAZN Spain follow suit, marking a major shift in F1 media coverage.

Der deutsche Medienkonzern Sky hat angekündigt, das am 29. November stattfindende Formel-1-Rennen in Katar aufgrund akuter Sicherheitsbedenken zu boykottieren. Dies bedeutet, dass der Sender keine eigenen Journalisten-Teams in die Wüste entsenden wird, um über das zweite Saisonfinale der Rennserie zu berichten. Die Entscheidung stellt einen historischen Einschnitt in die Berichterstattung der Automobilserie dar, da Sky bisher bei jedem der 20 Saisonrennen vor Ort präsent war.

Mediale Konsequenzen und Ausstrahlungsort

Bisher war ein festes Team von Sky unter der Leitung von Peter Hardenacke (51) sowie Sandra Baumgartner (44) bei jeder Veranstaltung anwesend. In der Vergangenheit wurde dieses Korps oft durch Kommentatoren wie Sascha Roos (54) sowie die Formel-1-Experten Ralf Schumacher (51) oder Timo Glock (44) verstärkt. Abweichend von dieser Praxis wird das Rennen am 29. November nun direkt aus dem Senderstandort in Unterföhring kommentiert und produziert, anstatt vor Ort aus der Wüste zu berichten.

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Internationale Sender und technische Partner folgen

Die Isolation des Katar-Grands Prix durch die Medien ist nicht auf Deutschland beschränkt. Auch andere europäische Rechteinhaber haben ähnliche Maßnahmen geplant oder stehen in den Startlöchern. Konkret ist bekannt, dass der französische Sender Canal +, der österreichische Anbieter Servus TV sowie der spanische Ableger von DAZN ebenfalls keine Teams zum Rennen in Katar senden werden. Zudem prüfen die Sky-Gruppensender in England und Italien möglicherweise ebenfalls einen Verzicht auf die Präsenz vor Ort.

Schwergewichte der Branche äußern Sorgen

Auf der technischen Ebene bleiben die Mitarbeiter von Puma, das in der Formel 1 mehrere Teams ausstattet, den Rennen ebenfalls fern. Normalerweise sind die Angestellten des Sportartikelherstellers bei den Grands Prix an den Strecken zu finden, bleiben diesmal aber zu Hause. Innerhalb der Rennteams selbst steigt der Unmut, da mehrere Mitarbeiter ihre Bedenken wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten bei ihren Vorgesetzten geäußert haben. Dies unterstreicht die umfassende Unsicherheit, die von der geopolitischen Lage ausgeht.

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Kritik von Fahrern und unklare Zukunft

Auch die Fahrerschaft zeigt sich besorgt. Max Verstappen (29), Fahrer von Red Bull, hatte sich bereits klar kritisch zur Durchführung der Rennen im Nahen Osten geäußert. Er betonte, dass er zwar normalerweise gerne nach Katar und Abu Dhabi reise, jedoch der Ansicht sei, man sollte nicht dorthin fahren, wenn in der Nähe ein Krieg tobt. Die endgültige Entscheidung über die Teilnahme hängt noch von weiteren Faktoren ab, doch die Vorzeichen stehen schlecht.

Saisonfinale in Abu Dhabi bleibt offen

Während der Boykott für Katar am 29. November feststeht, ist die Haltung von Sky Deutschland für das anschließende Saisonfinale in Abu Dhabi am 6. Dezember noch nicht getroffen. Die Organisation plant weiterhin, dort die letzten beiden Rennen der Saison auszutragen, doch die mediale und vielleicht auch personelle Unterstützung für das Endspiel in Abu Dhabi bleibt ungewiss. Die Situation entwickelt sich dynamisch weiter, während die Sicherheitslage im Nahen Osten weiterhin Anlass zur Sorge gibt.