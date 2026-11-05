Sky-Experte Schumacher warnt Isack Hadjar vor Jobverlust bei Red Bull

Ralf Schumacher kritisiert das Verhalten von Isack Hadjar nach dem Fan-Zwischenfall in Mexiko. Der Sky-Experte mahnt eine Änderung an, da sonst die Zukunft beim Team gefährdet ist.

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Ralf Schumacher hält das Verhalten des französischen Rennfahrers Isack Hadjar für ein schwerwiegendes Problem, das langfristige Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Schumacher, der als Experte für Sky Sport auftritt, warnte eindeutig, dass der 19-jährige Pilot bei Red Bull Racing seinen Platz verlieren könnte, wenn er sein impulsives Verhalten nicht umgehend korrigiert. Diese kritische Einschätzung folgt auf einen Vorfall während des Rennens in Mexiko, bei dem Hadjar einen aufdringlichen Fan beiseite gestoßen hat.

Hintergründe des Vorfalls in Mexiko-Stadt

Der Zwischenfall ereignete sich am Wochenende beim Großen Preis von Mexiko, als Isack Hadjar einen Fan, der ihn intensiv für ein Selfie verfolgte, gewaltsam zur Seite schob. Die Aufnahme dieses Moments breitete sich weltweit in den sozialen Medien aus und führte zu einer schnellen Reaktion des Weltverbandes. Die FIA leitete Ermittlungen gegen den Franzosen ein und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro, um das Regelwerk durchzusetzen.

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Experteneinschätzung: Aggressives Kommunikationsmuster

Ralf Schumacher ordnet das Verhalten seines Kollegen im Podcast Backstage Boxengasse in ein größeres Muster ein. Er verweist darauf, dass es im Fahrerlager von Mexiko sehr dreiste Menschen gibt, die Grenzen anderer respektlos überschreiten. Laut Schumacher muss Hadjar einen Grund gehabt haben, der ihn zur Reaktion trieb, da solche Situationen bereits vorgekommen sind. Der Experte betont, dass bestimmte Personen im Umfeld des Sports die Privatsphäre anderer nicht akzeptieren und dazu noch respektlose Bemerkungen äußern.

Red Bull Marke und langfristige Risiken

Das Image von Red Bull Racing steht laut Schumacher im Fokus der Kritik. Das Unternehmen will keine negativen Geschichten mit seiner Marke in Verbindung bringen. Hadjars niedrige Hemmschwelle und seine oft aufbrausende Art, die sich auch in seiner Funkkommunikation zeigt, passen nicht in das strategische Bild des Teams. Solche Vorfälle summieren sich langfristig und können die öffentliche Wahrnehmung stark beeinträchtigen, was für ein Top-Team wie Red Bull gefährlich ist.

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Neue Chancen bei der nächsten Veranstaltung

Der nächste Große Preis von São Paulo bietet Isack Hadjar die Möglichkeit, sein Image zu reparieren. Das Rennen findet am Sonntag um 18 Uhr statt und wird von Sky live übertragen. Während die sportlichen Chancen auf den Sieg bereits minimiert sind, bleibt die Chance zur Imageverbesserung erhalten. Der Pilot kann zeigen, dass er die Kritik verstanden hat und sich professioneller verhält.

Sportliche Einordnung der Fahrerwertung

Isack Hadjar liegt in der aktuellen Fahrerwertung auf Platz 8. Er bleibt zwar in Reichweite, hat aber erhebliche Defizite zu den Spitzenreitern. Mit 37 Punkten Rückstand auf Oscar Piastri von McLaren ist der Abstand zu den führenden Plätzen groß. Gleichzeitig trennen ihn nur 24 Zähler von Liam Lawson von Racing Bulls, was die Konkurrenzsituation im Mittelfeld verdeutlicht. Diese enge Konkurrenz unterstreicht die Notwendigkeit, sowohl sportlich als auch im Auftreten stabil zu bleiben.