Sky führt neue, einfachere Abo-Struktur ein

Sky reformiert sein Abo-Angebot: Weniger Tarife, kürzere Verträge und klarere Preise. Ab Juni 2026 gelten vier Top-Deals als Herzstück, mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten und transparenten Preisstufen.

Sky hat sein Abo -Angebot neu gestaltet und führt ab dem 18. Juni 2026 eine deutlich übersichtlichere Tarifstruktur ein. Die Änderungen zielen darauf ab, Kunden eine einfachere Auswahl zu bieten, die Vertragslaufzeit en zu verkürzen und die Preise transparenter zu gestalten.

Statt einer unübersichtlichen Palette an Optionen konzentriert sich Sky künftig auf vier zentrale Top-Deals, die als Kern des neuen Angebots dienen. Zusätzlich können weiterhin individuelle Kombinationen und Erweiterungen gebucht werden. Die wichtigsten Pakete sind: Entertainment, Sport und das umfassende Paket, das beide Bereiche vereint. Im Entertainment-Paket sind Serien, Filme und ausgewählte Inhalte von Paramount+ enthalten, außerdem die Bundesliga-Partien am Freitag.

Der Preis beträgt in den ersten zwölf Monaten 19,99 Euro pro Monat, danach 24,99 Euro. Das Sport-Paket umfasst das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky und kostet im ersten Jahr 34,99 Euro monatlich, später 39,99 Euro. Das größte Paket, Entertainment plus Sport, schlägt im ersten Vertragsjahr mit 49,99 Euro zu Buche, nach einem Jahr sind es 59,99 Euro pro Monat.

Mit dieser Neustrukturierung will Sky die Entscheidung für ein Abo erleichtern und gleichzeitig die Mindestlaufzeit auf zwölf Monate reduzieren, nach der die Preise jeweils steigen. Das Unternehmen verspricht, dass Kunden nun schneller erkennen können, welches Angebot ihren Bedürfnissen entspricht, ohne sich längerfristig binden zu müssen





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Sky Abo Pay-TV Tarifstruktur Vertragslaufzeit

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