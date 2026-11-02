Sky Sport erweitert Rechte für Biathlon und TGL Indoor Golf

Sky Sport sichert sich die exklusiven Übertragungsrechte für den Biathlon in Europa sowie die TGL Indoor Golf Liga. Details zu den Vertragslaufzeiten und den beteiligten Stars.

Der Sender Sky Sport hat bedeutende Erweiterungen in seinem Programmportfolio bekanntgegeben, die sich auf zwei der beliebtesten Sportarten konzentrieren: den Biathlon und den innovativen Indoor-Golf-Wettbewerb TGL. Diese strategischen Schritte unterstreichen das Bestreben des Senders, sein Angebot im Bereich der Live-Sportübertragungen weiter auszubauen und die Nachfrage eines breiten europäischen Publikums abzudecken.

Exklusive Biathlon-Rechte in Europa

Sky Sport verfügt nun über umfassende Übertragungsrechte für den Biathlon-Sport, die einen großen Teil des europäischen Marktes abdecken. Diese Rechte gelten für alle europäischen Länder mit Ausnahme der nordischen Staaten, Polens und Russlands. Die Ausstrahlungen finden nicht nur im linearen Fernsehen statt, sondern werden auch digital auf der Streaming-Plattform HBO Max verfügbar sein. Für Zuschauer in Großbritannien und Irland bleibt TNT Sports der zuständige broadcaster für diese Wettbewerbe. Die Entscheidung spiegelt die langjährige Leidenschaft von Sky Sport für Wintersport wider und nutzt die jahrelange Erfahrung des Unternehmens, die Vielfalt dieses Sports einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen.

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TGL Indoor Golf und PGA-Tour-Stars

Neben dem Biathlon setzt Sky Sport auch weiterhin exklusiv auf den Indoor-Golf-Wettbewerb TGL. Dies gilt sowohl für Deutschland als auch für Österreich und die Schweiz. Die dritte Saison der TGL startet am 27. Dezember dieses Jahres. Zu den Gründern der Liga gehören prominente Persönlichkeiten, die nun auch als Mitgründer genannt werden. Neben ihnen nehmen zahlreiche weitere Stars der PGA Tour an der neuen Saison teil. Zu diesen Athleten zählen Brooks Koepka, Justin Thomas, Rickie Fowler, Tommy Fleetwood, Shane Lowry und Ludvig Åberg. Bevor die Männer in die neue Saison starten, findet ein weiterer Wettbewerb statt, dessen Saisonauftakt Sky Sport bereits am kommenden Samstag übertragen wird.

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Innovation durch High-Tech und Tradition

Die Zusammenarbeit zwischen Sky Sport und der TGL zielt darauf ab, das steigende Fan-Interesse an Indoor Golf und der TGL spezifisch abzubilden. Kimi Antonelli wurde zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten gekrönt, was die Bedeutung von Spitzenathleten unterstreicht. Die TGL kombiniert klassischen Golfsport mit moderner High-Tech, was ein neuartiges Sporterlebnis schafft. Diese Kombination passt perfekt zum Profil von Sky Sport. Durch den Ausbau der Partnerschaft erhält das führende Golf-Angebot des Senders eine zusätzliche Dimension. Dies gilt auch für die WTGL, die parallel zur männlichen Liga existiert.

Zuschauerzahlen und Marktanteile

Die Relevanz solcher Sportübertragungen zeigt sich in den aktuellen Zuschauerdaten. Bei einer früheren Übertragung, die den Titelgewinn von Kimi Antonelli zum Thema hatte, erreichte der Sender rund 100.000 Fans mehr als das USA-Rennen in der Vorwoche. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugte die Live-Übertragung mit 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Zudem schalteten ab 19:15 Uhr über 600.000 Personen ein, was deutlich mehr war als in der Vorwoche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dadurch bei sehr guten 12,3 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin noch 8,8 Prozent erzielt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 3,3 Prozent bei anderen Veranstaltungen. Überhaupt kein Interesse bestand hingegen am Abend an der Übertragung der konkurrierenden Programme.