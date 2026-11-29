Jess Thorup soll den 1. FC Union Berlin aus der sportlichen Krise führen. Er wird laut Sky der Nachfolger des entlassenen Trainers Mauro Lustrinelli. Dabei war auch der letzte Job des Dänen alles andere als erfolgreich.

Jess Thorup heuert in Berlin an. Jess Thorup soll den 1. FC Union Berlin aus der sportlichen Krise führen. Er wird laut Sky der Nachfolger des entlassenen Trainers Mauro Lustrinelli.

Dabei war auch der letzte Job des Dänen alles andere als erfolgreich. Jess Thorup wird neuer Trainer bei Union Berlin. Das berichtet Sky. Der Däne hat demnach einen Vertrag bis 2029 unterschrieben, soll Anfang der Woche vorgestellt werden und am Dienstag bereits die erste Einheit leiten.

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Er folgt auf den am späten Samstagabend entlassenen Mauro Lustrinelli und soll die Eisernen aus der sportlichen Krise führen. Der Klub sagte noch nichts Genaues zum neuen Trainer, er solle aber einer "sein, der die Stärken unseres Klubs gerne nutzen möchte, der diesen Fußball, der uns stark gemacht hat, auch mag", sagte Präsident Dirk Zingler. Lustrinelli war nach dem 1:2 beim 1. FSV Mainz 05 beurlaubt worden.