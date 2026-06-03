Skyr im Vergleich: Ist das isländische Milchprodukt wirklich besser als Quark und Joghurt?

Skyr erfreut sich großer Beliebtheit, besonders unter Fitnessbegeisterten. Doch wie schneidet das creamy Milchprodukt im Vergleich zu Magerquark und Joghurt ab? Ein Blick auf Nährwerte, Herstellung und gesundheitliche Vorteile.

Skyr ist mittlerweile in nahezu jedem Kühlregal zu finden. Das cremige, löffelbare Milchprodukt , das vollgepackt mit Protein ist, hat sich besonders bei Fitness begeisterten großer Beliebtheit erfreut.

Doch stellt sich die Frage, ob Skyr tatsächlich die bessere Wahl im Vergleich zu Magerquark oder Joghurt ist. Eine genauere Betrachtung der Nährwerte und Herstellungsweise zeigt, dass beide Lebensmittel ihre Vorzüge haben. Bei der Herstellung von Skyr wird entrahmte Milch erhitzt, mit speziellen Bakterienkulturen versetzt und anschließend gesiebt. Streng genommen handelt es sich dabei um einen Frischkäse.

Geschmacklich unterscheidet sich Skyr durch eine leicht säuerliche Note von Quark, während die Konsistenz cremiger ist. Pro 100 Gramm liefert Skyr etwa elf Gramm Eiweiß, was es zu einer wertvollen Proteinquelle macht. Bei einem ähnlichen Kaloriengehalt weist Magerquark jedoch einen geringfügig höheren Proteingehalt auf. Dafür überzeugt Skyr mit einem höheren Calciumanteil von rund 150 Milligramm pro 100 Gramm, was die Knochengesundheit fördert und langfristig vor Osteoporose schützen kann.

Als proteinreiches Fitnessfood eignen sich sowohl Skyr als auch Magerquark, wobei die Wahl oft von der persönlichen Vorliebe abhängt. In der Naturversion lassen sich beide vielseitig in süße und herzhafte Gerichte integrieren. Vorsicht ist jedoch bei fertig aromatisierten Sorten wie Erdbeere oder Vanille geboten, da diese häufig viel Zucker enthalten und dadurch kalorienreicher sind. Eine gesündere Alternative ist es, selbst frisches Obst unter das naturbelassene Produkt zu mischen.

Ein weiterer Vorteil von Skyr liegt in seiner fermentierten Beschaffenheit. Durch die Zugabe von Bakterienkulturen wirkt es sich positiv auf die Darmflora aus und stärkt somit das Immunsystem.

Zudem enthalten Milchprodukte wie Skyr wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Calcium, die sich förderlich auf Herz und Blutdruck auswirken. Ernährungsempfehlungen sprechen von drei Portionen Milchprodukten pro Tag, um von diesen gesundheitlichen Effekten zu profitieren. Trotz der vielen positiven Eigenschaften sollte der Verzehr von Skyr - wie bei allen Lebensmitteln - im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung erfolgen. Die Entscheidung zwischen Skyr und Magerquark letztlich auch eine Frage des Geschmacks und der individuellen Ernährungsgewohnheiten.

Wer auf eine hohe Proteinzufuhr und Calciumversorgung achtet, kann mit beiden eine gute Wahl treffen, solange auf zuckerreiche Varianten verzichtet wird





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