Skyr im Vergleich: Ist das isländische Milchprodukt besser als Magerquark und Joghurt?

Ein Vergleich von Skyr, Magerquark und Joghurt: Eiweißgehalt, Kalorien, Nährstoffe und gesundheitliche Vorteile. Welches Milchprodukt eignet sich am besten zum Abnehmen und für den Muskelaufbau?

Skyr steht längst in fast jedem Kühlregal. Cremig, löffelbar, vollgepackt mit Proteine n. Viele Fitness -Fans schwören auf das isländische Milchprodukt. Aber ist es wirklich besser als Magerquark oder Joghurt ?

BILD vergleicht Eiweißgehalt, Nährstoffe und Kaloriengehalt der beliebten Frühstücks-Milchprodukte. Fest steht: Skyr kann beim Abnehmen oder beim Gewichthalten helfen. Denn das Eiweiß macht satt, bremst Heißhunger und schützt die Muskeln. Eine Studie zeigte sogar: Frauen aßen nach einem proteinreichen Snack pro Tag rund 100 Kalorien weniger.

Skyr punktet mit elf Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das hilft bei entsprechendem Training auch beim Muskelaufbau. Bei mehr als fünf Stunden Training pro Woche empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine tägliche Eiweißzufuhr von mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Streng genommen ist Skyr ein Frischkäse.

Für die Herstellung wird entrahmte Milch erhitzt, mit Bakterienkulturen versetzt und anschließend gesiebt. Geschmacklich ist Skyr deshalb etwas säuerlicher als Quark, dafür aber auch cremiger. Ein Blick auf die Nährwerte verrät: Bei ähnlichem Kaloriengehalt hat Magerquark die Nase beim Proteingehalt leicht vorn, dafür liefert Skyr mehr Calcium. Als proteinreiches Fitness-Food eignen sich also beide - je nach persönlicher Vorliebe.

In der Naturversion passen beide zu süßen und herzhaften Speisen. Achtung bei Sorten wie Erdbeere oder Vanille: Sie enthalten oft viel Zucker und damit mehr Kalorien. Greifen Sie lieber zur Naturversion und schnippeln selbst Obst oder Kräuter hinein, um den Zuckerkonsum niedrig zu halten. Skyr ist außerdem reich an Mikronährstoffen wie Vitamin B12 und Riboflavin.

Eine hohe Calciumzufuhr wie bei Skyr mit 150 Milligramm pro 100 Gramm kann das Risiko für Bluthochdruck senken. Mit 150 Milligramm Calcium pro 100 Gramm ist Skyr außerdem ein echter Knochenstärker. Das schützt langfristig vor Osteoporose und Brüchen. Skyr ist eine gute Alternative für alle, denen Magerquark nicht schmeckt oder die eine Abwechslung zum Joghurt suchen.

Seine Vorteile: cremiger Geschmack, viel Eiweiß, viel Calcium. Fürs Training und zum Abnehmen sind Magerquark und Skyr gleich gut geeignet, Magerquark punktet mit etwas mehr Eiweiß, Skyr mit mehr Calcium. Letztlich kommt es auf die individuellen Ernährungsziele und den Geschmack an. Wer auf eine hohe Proteinaufnahme achtet, kann mit beiden Produkten seine tägliche Eiweißmenge erreichen.

Durch den hohen Sättigungseffekt des Proteins können beide Milchprodukte helfen, die tägliche Kalorienzufuhr zu kontrollieren. Skyr und Magerquark sind beides vielseitige und nährstoffreiche Optionen für ein gesundes Frühstück oder einen Snack zwischendurch. Wichtig ist, auf den Zuckergehalt bei fruchtigen Sorten zu achten und möglichst die Naturvariante zu wählen. So lässt sich ein proteinreicher, calciumreicher und zuckerarmer Genuss sicherstellen





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