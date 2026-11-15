Slalom-Start in Levi: Linus Straßer gegen norwegische Spitzenkonkurrenz

Linus Straßer startet am Samstag im finnischen Levi im Slalom. Er muss sich gegen starke Norweger und den Siegern von Sölden beweisen. Free-TV und Livestreams informieren.

Am Samstag findet im finnischen Levi der erste Slalom-Weltcup des Winters statt. Der deutsche Star Linus Straßer tritt bei diesem Auftaktrennen an, um seine Form unter Beweis zu stellen. Nach dem Riesenslalom-Weltcup vor drei Wochen in Sölden folgt nun das nächste Duell der besten Techniker auf der berühmten Piste "Levi Black". Für Straßer ist dies der erste große Auftritt der neuen Saison.

Startzeiten und Livestream Informationen

Die Zuschauer können die Rennen entspannt und kostenfrei verfolgen. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr und ist kostenlos im Bayerischen Rundfunk sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Die entscheidenden Läufe im zweiten Durchgang starten ab 13 Uhr. Das Finale wird ebenfalls im kostenlosen Livestream des Bayerischen Rundfunks übertragen und auch im Free-TV gesendet.

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Straßers Einschätzung und Ziele

Linus Straßer blickt mit gemischten Gefühlen auf seinen Saisonstart. Er gibt zu, dass seine Geschwindigkeit noch Optimierungspotenzial birgt. Der 34-Jährige sagt, er sei skifahrerisch okay, müsse aber vom Speed her noch einiges herausholen. Er dämpft die hohen Erwartungen und sagt, er sei noch nicht auf dem Podiumsniveau. Möglich sind laut seiner Einschätzung die Qualifikation für den zweiten Lauf und Plätze in den Top 8.

Schwierige Bedingungen in Levi

Die Bedingungen in Levi sind für den Deutschen zwar bekannt, aber nicht leicht. Er mag die Piste sehr gern und nennt sie einen Klassiker zum Saisonauftakt. Der Hang ist jedoch trickreich und gar nicht so einfach, wie man denkt. Straßer kennt die Strecke gut, was ihm einen Vorteil verschaffen kann. Dennoch bleibt die Herausforderung groß, da sich die Konkurrenz stetig verbessert hat.

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Konkurrenz durch Norweger und Schweizer

Die stärksten Gegner kommen aus Norwegen, Frankreich und der Schweiz. Zu den Favoriten zählen Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen und Timon Haugan. Auch die Franzosen um Clément Noël und die Schweizer um Loïc Meillard gelten als große Gefahren. Besonders Lucas Pinheiro Braathen ist in guter Form. Der Brasilianer gewann den Riesenslalom in Sölden direkt und will jetzt im Slalom nachlegen.

Strategischer Fokus und Erwartungen

Straßer muss beweisen, dass er gegen diese starke Konkurrenz mithalten kann. Er will bei seinem Auftakt in Levi glänzen, um Vertrauen für die kommenden Rennen zu schöpfen. Der Slalom in Levi ist eine große Prüfung für alle Teilnehmer. Die Deutschen hoffen auf eine starke Leistung, um die Saison erfolgreich zu starten. Die Fans können gespannt sein, wer sich als schneller Techniker durchsetzen wird.