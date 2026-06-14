Sleaford Mods: Die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte zweier Working-Class-Punks

Das britische Duo Sleaford Mods, bestehend aus Jason Williamson und Andrew Fearn, hat mit seinem minimalistischen Punk-Rap international Erfolg. Trotz späten Starts und schwieriger Vergangenheit sind sie heute gefeierte Live-Acts mit Chartplatzierungen und einer weltweiten Fangemeinde.

Jason Williamson und Andrew Fearn , das Duo hinter der Band Sleaford Mods , haben eine ungewöhnliche Karriere hingelegt. Beide waren jahrelang in erfolglosen Musikprojekten und Jobs gefangen, bevor sie sich mit fast 40 Jahren fanden und feststellten, dass ihre musikalischen Ansichten perfekt zusammenpassen.

Williamson liefert wütende Rap-Tiraden, Fearn steuert harte elektronische Beats bei. Ihr Stil ist minimalistisch, aber elektrisierend: Williamson tobt auf der Bühne, während Fearn selbstvergessen vor seinem Laptop agiert. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters um die 50 haben sie es in England bis an die Chartspitze geschafft und treten weltweit vor tausenden Fans auf. Iggy Pop zählt sie zu seinen Lieblingsbands.

Ihre Texte behandeln die Tristesse des britischen Alltags und die Kritik an konservativen Politikern, doch ihr Appeal ist international - das Gefühl von Frustration und Rebellion trifft auf Zuhörer in Deutschland, Italien oder Australien. Im Juni kommen sie für Konzerte nach Wiesbaden, Kassel und Dortmund. Ihre Bühnenpräsenz erinnert an einen Pub-Auftritt, intim und energiegeladen, obwohl sie vor großen Menschenmengen spielen. Fragen nach ihren Outfits, Drogenvergangenheit oder einer möglichen Ritterwürde zeigen den humorvollen Umgang mit ihrer Rolle als unerwartete Stars. Nottingham, ihre kaputte Heimatstadt, ist durch ihre Musik überall präsent





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