SLI-Kursverlauf am 14. Februar 2025

Der SLI notierte am Freitag, den 14. Februar 2025, kurz vor 12:08 Uhr bei 2.119,22 Punkten. Im SIX-Handel verzeichneten die Gewinne 0,017 Prozent auf 2.121,94 Punkte. Die stärksten Einzelwerte waren ams-OSRAM, Julius Bär, Logitech, Adecco SA und Sika. Die schwächsten Werte waren Swisscom, Novartis, Zurich Insurance, Roche und Sandoz.

Am 14. Februar 2025, kurz vor 12:08 Uhr, sank der SLI im SIX -Handel um 0,11 Prozent auf 2.119,22 Punkte. Zu Beginn des Handels am Freitag verzeichneten die Gewinne 0,017 Prozent auf 2.121,94 Punkte, nach 2.121,57 Punkten am Vortag. Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2.116,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börse nbarometers bei 2.122,11 Punkten lag. \Auf Jahressicht verzeichnete der SLI bis dato Gewinne von 10,29 Prozent.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits auf 2.122,11 Punkte, sein aktuelles Jahreshoch. Das Jahrestief des SLI liegt bei 1.913,80 Zählern. \Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 1,44 Prozent auf 8,74 CHF), Julius Bär (+ 1,35 Prozent auf 59,86 CHF), Logitech (+ 1,25 Prozent auf 93,64 CHF), Adecco SA (+ 1,18 Prozent auf 22,26 CHF) und Sika (+ 1,00 Prozent auf 242,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-1,67 Prozent auf 501,50 CHF), Novartis (-1,19 Prozent auf 96,62 CHF), Zurich Insurance (-0,88 Prozent auf 564,40 CHF), Roche (-0,84 Prozent auf 295,30 CHF) und Sandoz (-0,60 Prozent auf 44,65 CHF)





