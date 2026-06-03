Slovakian-Bar gewinnt den Michter's Art of Hospitality Award als Teil von Europas 50 Best Bars 2026

Das Mirror Bar in Bratislava ist der Gewinner des Michter's Art of Hospitality Award als Teil von Europas 50 Best Bars 2026. Das Bar-Team wird für hervorragende Gastfreundschaft, Service und Gastengagement anerkannt.

LONDON, 3. Juni 2026 - Das Mirror Bar in Bratislava ist der Gewinner des Michter's Art of Hospitality Award als Teil von Europas 50 Best Bars 2026 , das den Venue für hervorragende Wärme, Service und Gastengagement anerkennt.

Die Ankündigung markiert den ersten von zwei besonderen Preisen, die vor der live Präsentation von Europas 50 Best Bars 2026 in Amsterdam am Dienstag, 30. Juni 2026, enthüllt werden. Ausgewählt von den über 300 anonymen Fachleuten, die die Europe's 50 Best Bars Academy bilden, ehrt der Michter's Art of Hospitality Award die Venues, die während der Abstimmungszeit hervorragende Gastfreundschaft liefern.

Seit der Eröffnung 2019 im historischen Radisson Blu Carlton Hotel in Bratislava hat sich das Mirror Bar als definierender Kraft in der modernen Cocktail-Bewegung Slowakeiens entwickelt. An der Spitze von Bar Manager Peter Marcina und Global Bar Ambassador Stanislav Harciník bietet das Mirror Bar eine Erfahrung, die zeitloses Handwerk mit kühnen, futuristischen Konzepten verbindet, inspiriert durch Science-Fiction.

Diese Auszeichnung unterstreicht die Erfolge des Bars nach dem Empfang des Disaronno Highest New Entry Award bei The World's 50 Best Bars 2025 und dem Debüt auf Platz 25 der Liste. Im Herzen der Erfahrung steht die Essence of Design-Menü, das sechs Grundprinzipien der Design: Form, Form, Linie, Textur, Farbe und Raum neu interpretiert. Jedes Getränk ist visuell beeindruckend und sorgfältig komponiert, mit theatralischen, maximalistischen Präsentationen, die den Akt des Trinkens in eine kuratierte Reise verwandeln.

Jenseits der Cocktails liegt der Team-Philosophie auf echter Verbindung, Aufmerksamkeit auf Details und bedeutendem Gastkontakt. Emma Sleight, Leiterin des Inhalts für Europe's 50 Best Bars, sagt: 'In kurzer Zeit hat das Mirror Bar sich zu einem der herausragenden Ziele in Bratislava entwickelt. Das Team hat eine Erfahrung geschaffen, die sich gleichzeitig erhoben und einladend anfühlt.

' Stanislav Harciník kommentiert: 'Wir wollten unseren Blick auf die wahre slowakische Gastfreundschaft der globalen Bar-Gemeinde mitteilen. Diese Anerkennung von Kollegen und Freunden beweist, dass diese Gefühle und unser Ansatz funktionieren. Dieser Preis ist nicht nur für unsere Bar und unser Team, sondern auch für Bratislava, Slowakei und unsere gesamte Region bedeutsam.

Wir sind wirklich dankbar und geehrt, den Michter's Art of Hospitality Award zu erhalten und akzeptieren dies als Verantwortung, jedem Gast, der in das Bar-Tor tritt, einen außergewöhnlichen Erfahrung zu bieten. '





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michter's Art Of Hospitality Award Europas 50 Best Bars 2026 Mirror Bar Bratislava Slowakei Gastfreundschaft Service Gastengagement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gewalttat vor Cutie-Bar: Messerangreifer von Bielefeld zu lebenslanger Haft verurteiltMahmoud M. verletzte vier feiernde Menschen in Bielefeld lebensgefährlich. Nun wurde die Höchststrafe gegen den Mann verhängt. Laut Bundesanwaltschaft ist er wegen seiner islamistischen Gesinnung weiter gefährlich.

Read more »

Geplante Reform: Studierende empört über Bafög-Äußerungen von Dorothee BärEigentlich soll die Bafög-Reform im Juli im Kabinett verabschiedet werden. Nun stellt Forschungsministerin Dorothee Bär die geplante Erhöhung infrage. Studierende empfinden das als »Frechheit«.

Read more »

Wegen Bafög-Kritik: Juso-Chef Türmer greift Ministerin Bär scharf anSPD-Nachwuchs und Studierende kritisieren Forschungsministerin Bär für ihre Absage der Bafög-Reform. Ihr Ministerium beteuert, weiter an der Reform zu arbeiten.

Read more »

Revo Hospitality Group: 165 Hotels werden gerettetDie Hotelkette Revo Hospitality Group mit Sitz in Berlin hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, aber nun gibt es Hoffnung für die Mitarbeiter und die Hotels.

Read more »