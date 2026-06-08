Slow Juicer im Test: Welches Modell holt am meisten Saft aus der Orange?

Wir haben fünf aktuelle Slow Juicer-Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen getestet und unter denselben Bedingungen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich zwei Modelle besonders hervorheben.

Fünf Slow Juicer im Vergleich: Welches Modell holt am meisten Saft aus der Orange und lässt sich leicht reinigen? Wir haben fünf aktuelle Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen getestet und unter denselben Bedingungen verglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich zwei Modelle besonders hervorheben. Der Ninja und der Kenwood PureJuice Pro haben beide vier Sterne und überzeugen genau dort, wo es am meisten zählt. Das Saftergebnis macht mit 50 Prozent die Hälfte der Wertung aus, und beide liefern hier ein gutes Resultat. Dazu kommt eine sehr gute Verarbeitung.

Der Unterschied liegt im Detail. Der Ninja kostet weniger, der Kenwood lässt sich leichter reinigen. Wer Wert auf einfache Pflege legt, greift zum Kenwood. Wer aufs Budget schaut, fährt mit dem Ninja besser.

Der Divaro ist das Schlusslicht mit drei Sternen. Er bleibt in fast allen Kategorien durchschnittlich und setzt sich nirgends wirklich ab. Am stärksten ziehen ihn die nur ausreichende Reinigung und der vergleichsweise hohe Preis nach unten. Die Auswahl auf dem Markt ist groß, die Preisspanne reicht von rund 32 bis weit über 200 Euro.

Wir haben uns für fünf aktuelle Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen entschieden, um sie unter denselben Bedingungen zu testen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich zwei Modelle besonders hervorheben. Der Ninja und der Kenwood PureJuice Pro haben beide vier Sterne und überzeugen genau dort, wo es am meisten zählt. Das Saftergebnis macht mit 50 Prozent die Hälfte der Wertung aus, und beide liefern hier ein gutes Resultat.

Dazu kommt eine sehr gute Verarbeitung. Der Unterschied liegt im Detail. Der Ninja kostet weniger, der Kenwood lässt sich leichter reinigen. Wer Wert auf einfache Pflege legt, greift zum Kenwood.

Wer aufs Budget schaut, fährt mit dem Ninja besser. Der Divaro ist das Schlusslicht mit drei Sternen. Er bleibt in fast allen Kategorien durchschnittlich und setzt sich nirgends wirklich ab. Am stärksten ziehen ihn die nur ausreichende Reinigung und der vergleichsweise hohe Preis nach unten.

Die Auswahl auf dem Markt ist groß, die Preisspanne reicht von rund 32 bis weit über 200 Euro. Wir haben uns für fünf aktuelle Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen entschieden, um sie unter denselben Bedingungen zu testen





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