Smart Home Datenlecks: Experten entmystifizieren digitale Überwachung

IT-Experten Dennis-Kenji Kipker und Malte Kirchner klären auf, welche Daten Smartphones, Roboter und Wearables wirklich sammeln und wie sich Nutzer vor Datenschutzverletzungen schützen.

Zahlreiche Angstgeschichten über die ausufernde Überwachung durch alltägliche Technik haben viele Nutzer verunsichert. Doch was wissen wirklich Geräte wie Smartphones, Fernseher oder Saugroboter über uns und an wen geben sie diese Informationen weiter? Diese Fragen standen im Zentrum einer Analyse, an der Dennis-Kenji Kipker, Professor für IT-Sicherheitsrecht, und der IT-Experte Malte Kirchner vom Fachmagazin Heise Online beteiligt waren. Die beiden Experten ordneten die gängigsten digitalen Ängste ein und entkräfteten viele Mythen rund um die Datensicherheit im privaten Umfeld.

Smartphone als akustische Wanze unwahrscheinlich

Die Sorge, das eigene Smartphone diene als permanente akustische Wanze, ist weit verbreitet. Malte Kirchner erklärt jedoch, dass kontinuierliche Audioaufnahmen enorm große Datenmengen erzeugen würden. Deren Transkription und Auswertung wäre im Vergleich zu effizienteren Methoden der Datensammlung viel zu aufwendig. Stattdessen beziehen Werbetreibende ihre Informationen meist von Werbenetzwerken.

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Diese Netzwerke werten aus, wonach Nutzer im Internet suchen, wo sie sich physisch aufhalten und welche Artikel sie lesen. Daraus entsteht ein digitales Profil, das Malte Kirchner als ähnlich detailliert wie einen Fingerabdruck beschreibt. Wer sich etwa mit Stühlen beschäftigt, spricht wahrscheinlich nicht nur darüber, sondern recherchiert auch anderweitig dazu. Die daraus resultierende Werbung basiert also auf solchen Verhaltensmustern und nicht auf abgehörter Sprache.

Alexa: Ständige Aufzeichnung und Cloud-Daten

Auch bei Sprachassistenten wie Alexa herrscht das Missverständnis vor, das Gerät höre dauerhaft zu. Dennis-Kenji Kipker und Malte Kirchner bestätigen, dass der Assistent primär auf seinen Weckruf wartet. Erst nach der Aktivierung des Befehls leitet das Endgerät die Aufnahme an Amazon weiter. Das eigentliche Problem liegt jedoch in sogenannten Fehlinterpretationen.

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Wenn sich Alexa verhört, können Teile privater Gespräche in die Amazon-Cloud gelangen. Dort werden diese Aufzeichnungen verarbeitet und mit dem persönlichen Amazon-Konto verknüpft. Dennis-Kenji Kipker gibt zu bedenken, dass genauere Informationen darüber, was Amazon mit diesen Daten macht, oft unklar bleiben. Nutzer können Sprachaufnahmen jedoch im Bereich zum Datenschutzbereich ihrer Alexa-Accounts prüfen und löschen.

Amazon bestreitet zudem Hinweise einer Studie, wonach Alexa-Interaktionen für personalisierte Werbung genutzt werden. Dennoch verändert sich die technische Landschaft: Seit März 2025 lässt sich die Cloud-Verarbeitung von Alexa-Anfragen auf Echo-Geräten nicht mehr abschalten. In Zukunft ist davon auszugehen, dass immer mehr Daten direkt in der Cloud von KI-Sprachassistenten verarbeitet werden.

Smart Home Geräte und Wearables im Fokus

Was ein intelligenter Kühlschrank übermittelt, hängt stark vom Modell und den Einstellungen ab. Zwar ist die Datenerfassung möglich, doch eine Weitergabe an Krankenkassen oder Einzelhändler bleibt bisher unbelegt. Manche smarten Kühlschränke verfügen über Kameras, erkennen Lebensmittel und warnen bei Bedarf. Samsung zeigt in den USA auf Displays bestimmter Modelle Werbung, bestreitet aber eine Personalisierung.

Der Trend zu KI-Screening auf Display-Inhalten ist technisch möglich. Dennis-Kenji Kipker warnt davor, dass die ungefragte Weitergabe solcher Daten an Dritte ein eklatanter Verstoß gegen den Datenschutz wäre und wahrscheinlich zu erheblichen Reputationsschäden führen würde. Unser Supermarkt weiß jedoch oft schon, was wir essen und wie gesund wir leben, sofern wir Apps und Bonusprogramme nutzen und unsere Kundendaten teilen.

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Auch Saugroboter stellen ein potentielles Risiko dar. Malte Kirchner bestätigt, dass moderne Geräte mit KI-Gestützung permanent an die Herstellercloud angebunden sind. Sie erstellen detaillierte Grundrisse der Wohnung, teils unterstützt durch Kameras. Solche Daten können fatal sein, wenn Bilder von Personen lecken, wie etwa auf der Toilette, oder wenn Hacker Geräte kapern und über Lautsprecher Beschimpfungen abspielen.

Bei Wearables landen hochsensible Informationen wie Puls, Schlafdauer und tägliche Schritte oft in der Cloud. Bisweilen teilen Hersteller diese Daten mit Werbe- und Analysepartnern. Ein bekanntes Beispiel aus der Vergangenheit ist die Strava-Affäre, bei der US-Militärstützpunkte in Afghanistan durch Jogging-Daten von Soldaten geleakt wurden. Auch Zyklusdaten wurden früher an Facebook übertragen. Eine automatische Weitergabe an Krankenkassen erfolgt jedoch nicht, was Dennis-Kenji Kipker als wichtigsten Schutzfaktor für die Gesundheitssensordaten hervorhebt.