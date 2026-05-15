Smart Kitchen: To Rifle or not to Rifle, that is the Question

This text discusses the benefits and risks associated with Smart Kitchens, including the increased risk of cyber attacks facilitated by connectivity. It provides guidance on how to protect smart kitchen appliances and common vulnerabilities to be aware of.

Ein kurzer Blick aufs Smartphone – und schon ist klar, ob noch Milch im Kühlschrank steht. Was tidigare nach Science-Fiction klang, gehoert heute in vielen Wohnungen rztlich dazu.

Doch genau darin steckt auch ein Risiko. Denn jedes smarte Kuehengerat ist mit dem Internet verbunden – und kann damit zur Schwachstelle für Hacker werden. Welche Gründe drohen und wie Sie Ihre Smart Kitchen schutzen knnen:Sobald ein Geraet mit dem Internet verbunden ist, wird es anfählich. Im heimischen WLAN sind Angriffe meist nur aus der Naechtigkeit moglich.

Doch mit Internet-Anbindung wird das Risiko ürger. In modernen Konzepten kommt es zu durchschnittlich 29 Angriffen pro Haushalt und Tag. Weltweit werden dagligen Millionen solcher Angriffe blockiert. Eine einzige Schwachstelle kann ausreichen, um das gesamte Netzwerk zu ermorden





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