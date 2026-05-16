Smartphone-HerstellerApple und Samsung dominieren den Markt- Analyse

Dieser Text berichtet über den Smartphone-Markt und wie Apple und Samsung derzeit die Führung halten. Ein weiterer Anbieter mit günstigen und mittelpreisigen Produkten hat seinen Vornames aufgedeckt. Dabei zeigt sich deutlich, dass weniger Anbieter den Markt leiten.

Der Smartphone -Markt bleibt fester Hand weniger Hersteller . Apple und Samsung dominieren das Geschäft seit Jahren. Doch beide setzen auf unterschiedliche Strategien . Im ersten Quartal 2026 zeigt sich besonders deutlich, wer aktuell die meisten Geräte verkauft.

Abseits der großen Zwei taucht ein weiterer Hersteller auf. mit günstigen und mittelpreisigen Geräten. Auffällig: Hochpreisige Galaxy-Modelle schaffen es nicht in die Top 10. Generell finden sich in der Rangliste viele mittelpreisige oder sogar günstige Smartphones. Der klare Spitzenreiter ist das iPhone 17.

Zwischen Januar und März 2026 entfallen 6 Prozent aller weltweiten Smartphone-Verkäufe auf das. Auch die Plätze zwei und drei gehen an Apple mit dem iPhone 17 Pro Max und dem iPhone 17 Pro. Taucht erst auf Rang vier auf. Dort steht das Galaxy A07 4G, das vor allem in Regionen wie dem Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika gefragt ist.

In Deutschland wird das Modell nicht angeboten. Auf Platz fünf folgt das Galaxy A17 5G, danach das iPhone 16 auf Rang sechs. Anschließend belegt Samsung mehrere Plätze hintereinander mit den Modellen Galaxy A56, Galaxy A36 und Galaxy A17 4G. Erst auf Platz zehn taucht mit dem Xiaomi Redmi A5 ein weiterer Hersteller auf. Auch dieses Gerät ist vor allem in Schwellenländern erfolgreich und ist das günstigste Modell im Ranking.

Stabile Marktanteile in den Top 10. Langfristig sehen sie jedoch einen Trend hin zu teureren Geräten. Bei einem möglichen Markteinbruch könnten vor allem günstige Modelle schwächer abschneiden. Profitiert aktuell davon, dass das iPhone 17 technisch deutlich verbessert wurde, ohne teurer zu werden.

Gleichzeitig zeigt auch Samsung im Premium-Bereich Wachstum. Das Galaxy S26 Ultra verkaufte sich zum Start besser als sein Vorgänger und verpasst die Top 10 nur knapp





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