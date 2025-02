Smartphone im Badezimmer: Hygienische Risiken und Tipps

Eine Studie zeigt, dass viele Menschen ihr Smartphone im Badezimmer benutzen. Doch ist das hygienisch? Experten erklären die Risiken und geben Tipps für eine saubere Nutzung.

Viele Menschen benutzen ihr Smartphone im Badezimmer , obwohl es nicht unbedingt hygienisch ist. Eine repräsentative YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2024 ergab, dass 41 Prozent der Deutschen ihr Smartphone in der Toilette aus Langeweile benutzen. Bei europäischen Befragten zwischen 15 und 29 Jahren ist der Anteil sogar noch höher: 71 Prozent greifen auf ihr Handy zurück. Social-Media-Apps sind besonders beliebt, gefolgt von Nachrichten. Circa drei Prozent nutzen sogar Dating-Apps auf dem Klo.

Es ist wichtig zu beachten, dass Badezimmern anfällig für Schmutzpartikel in der Luft sind, darunter auch E. coli-Bakterien. Der Kontakt mit diesen Bakterien kann zu Krankheiten führen. Smartphones sind meist glatt und Keime haften weniger gut daran, aber kleine Risse im Display oder auf der Schutzhülle können Keime aufnehmen. Nur 6 Prozent der Deutschen reinigen ihr Handy täglich, während 18 Prozent es einmal pro Woche tun. Hygieneexperte Markus Egert betont, dass es in Ordnung ist, das Handy zu benutzen, solange man es nur mit sauberen Händen bedient und danach reinigt. Er empfiehlt ein Mikrofasertuch, das 80 bis 90 Prozent der Bakterien entfernt. Desinfektionsmittel sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche beschädigen können. Besondere Vorsicht ist auf öffentlichen Toiletten oder bei geteilten Geräten geboten. Experte Egert warnt außerdem, dass die Handynutzung in der Küche problematischer sein kann als auf der Toilette, da man mit Lebensmitteln hantiert und sich die Finger möglicherweise in den Mund steckt.





