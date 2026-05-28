Smartphone-Lupe als hilfreiches Werkzeug für die Zeckensuche bei Haustieren

Während der Zeckensaison ist das regelmäßige Absuchen von Hunden und Katzen unerlässlich. Moderne Smartphones mit ihren vergrößernden und kontrastverstärkenden Kamerafunktionen können dabei eine wertvolle Unterstützung bieten. Zusätzliche Apps helfen sogar bei der Identifikation von Parasiten und liefern Informationen zu Krankheitsrisiken.

In der warmen Jahreszeit gehören Zeckenchecks bei Hunden und Katzen zur Routine. Die Parasiten können Krankheiten auf die Tiere und auch auf Menschen übertragen. Beim Absuchen hilft neben Händen und Augen auch eine Funktion, die fast jedes Smartphone mitbringt: die integrierte Lupe.

Gerade bei dunklem Fell oder in schlechtem Licht sind Zecken schwer zu erkennen. Moderne Smartphones können das Bild stark vergrößern und zusätzlich Kontrast und Helligkeit anpassen. So lassen sich kleine dunkle Punkte oder Erhebungen oft schneller entdecken. Über den App Store verfügbar.

Neben dem Heranzoomen bietet die Lupe Filter und Anzeigeoptionen. Dazu gehören Graustufen, invertierte Farben oder besonders kontrastreiche Ansichten, um kleine Details besser sichtbar zu machen. Für die Zeckensuche kann ein hoher Kontrast helfen, weil sich dunkle Zecken stärker vom Fell abheben. Bei schwarzen Hunden oder wenig Licht ist mehr Helligkeit praktisch, damit verdächtige Stellen klarer erkennbar sind.

Einige Farbfilter verstärken zudem Unterschiede zwischen Haut und Fell. Auffällige Erhebungen können so leichter ins Auge fallen. Nützlich ist auch, dass sich das Bild kurz einfrieren lässt, um eine Stelle in Ruhe zu prüfen. Einige Samsung-Geräte bieten zusätzlich Modi, die Konturen stärker hervorheben.

Das kann bei Fell- und Hautübergängen Vorteile bringen, wenn Details sonst untergehen. Es gibt außerdem Apps, die gefundene Parasiten identifizieren sollen. Dafür wird das Tier fotografiert, die Anwendung gleicht das Bild anschließend mit einer Datenbank ab. Andere Anwendungen informieren über Risikogebiete, Zeckenarten oder Krankheiten wie Borreliose und FSME.

So lässt sich die Zeckensaison besser einordnen, während Spaziergänge im Grünen weiter möglich bleiben





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