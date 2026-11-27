Euer nächster PlayStation-Controller könnte eine Funktion bekommen, die ihr bereits vom Supermarkt kennt.

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Die Idee dahinter: Der Controller soll sich mit eurem Smartphone verbinden können, um Spiele oder Mikrotransaktionen schnell und ohne Umwege kaufen zu können. Die Technik basiert laut Patent auf Near-Field Communication oder einer Bluetooth-Verbindung. Erkennt der Controller ein autorisiertes Gerät in seiner unmittelbaren Nähe, sendet er ein Signal, das vom Smartphone bestätigt wird. Anschließend werden die benötigten Informationen direkt an die Konsole weitergeleitet.

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Das Prinzip kennt ihr bereits vom kontaktlosen Bezahlen mit dem Handy oder der Smartwatch an der Supermarktkasse. Eine andere Variante soll auch QR-Codes vom Smartphone ablesen können. Das Patent deutet noch weitere Anwendungsmöglichkeiten an. So könnte die Funktion auch das Einloggen in ein PlayStation-Konto drastisch beschleunigen.