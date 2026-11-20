Smudo und Die Fantastischen Vier beenden nach über 30 Jahren die Tourneen. Die Abschiedstour startet im Dezember 2026. Details zu neuen Rollen, Hobbys und der Zukunft der Band.

Michael Bernd Schmidt, bekannt als Smudo, steht im Dezember 2026 vor dem Ende einer Ära. Als Frontmann der Band Die Fantastischen Vier kündigt er gemeinsam mit seinen Bandkollegen Thomas D, Michi Beck und Andreas Rieke ( And.Y) das Ende der regulären Tourneetätigkeit an. Die letzte Konzertreise mit dem Titel "Der letzte Bus" läuft bis Sommer 2028. Damit beendet eine der erfolgreichsten Popgruppen Deutschlands ihre ständige Live-Präsenz, ohne sich jedoch offiziell aufzulösen.

Historie und musikalischer Durchbruch

Smudo wurde 1968 in Offenbach am Main geboren. Nach dem Abitur am Gymnasium in Gerlingen zog er im Alter von 20 Jahren für dreieinhalb Monate mit dem späteren Bandkollegen Thomas Dürr in die Vereinigten Staaten. Seine musikalische Karriere begann 1987 mit der Gründung der Gruppe "Terminal Team" zusammen mit Andreas Rieke. Zwei Jahre später stießen Thomas Dürr und Michael Beck zur Band.

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Der große kommerzielle Durchbruch gelang im Jahr 1992 mit dem Album "4 gewinnt". Dieses Werk gehört bis heute zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen der Gruppe. Der Song "Die Da!?!" wurde zu einem ihrer größten Hits. Drei Jahre später erreichte die Single "Sie ist weg" Platz 1 der deutschen Single-Charts. Mit mehreren Millionen verkauften Tonträgern etablierte sich Die Fantastischen Vier als eine der erfolgreichsten Popgruppen der deutschen Musikgeschichte.

Nebentätigkeiten und gesellschaftliches Engagement

Neben der Musik ist Smudo in zahlreichen anderen Bereichen aktiv. Seit 1997 arbeitet er als Synchronsprecher. Eine bekannte Rolle ist die Stimme des Pinguins Private in der Filmreihe "Madagaskar". Auch in Computerspielen übernahm er Sprechrollen. Seine Technik-Leidenschaft zeigte sich bereits Ende der 80er-Jahre, als er auf einem Commodore 64 Programme schrieb. Mit 19 Jahren entwickelte er das Spiel "Price of Peril".

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Im Jahr 2020 stieg Smudo in die Covid-19-Kontaktverfolgungsapp "Luca" ein. Er ist zudem passionierter Rennfahrer. Seit 1999 besitzt er die DMSB-Lizenz. Gemeinsam mit Thomas von Löwis of Menar ist er seit 2000 im Rennsport aktiv. Mit seinem Team "Four Motors" trat er beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife an. Sein Fahrzeug fuhr damals mit Rapsöl statt mit Diesel.

Erfolge bei "The Voice of Germany"

Smudo und Thomas D waren als Coaches in der Show "The Voice of Germany" tätig. Als Team "Fanta", abgeleitet von den "Fanta4", gewannen sie insgesamt zwei Titel im Erwachsenenformat. Bei der Jugendversion der Show sitzend, gewannen sie 2022 und 2023 ebenfalls jeweils den Sieg. Die beiden gehören zu den erfolgreichsten und am längsten aktiven Coaches der Show-Historie. Sie saßen in insgesamt elf Staffeln auf den roten Stühlen.

Zukunft und Nachhaltigkeit als Leitmotive

Die Band löst sich nicht auf. Sie hört nur mit dem ständigen Touren auf. Stattdessen konzentrieren sich die Mitglieder auf andere Projekte. Smudo engagiert sich für die Aktion "Laut gegen Nazis". Die Band wurde 2016 mit dem Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet. Sein Team setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit. Es nutzt Biokraftstoffe und Karosserieteile aus Naturfasern.

Weitere Hobbys von Smudo umfassen das Fliegen. Im Jahr 2004 erwarb er eine Fluglizenz und einen Kunstflugschein. Seit 2012 besitzt er ein Reiseflugzeug vom Typ Piper PA-34 Seneca. Im Privatleben ist er seit 2006 mit seiner Frau Esther verheiratet. Das Paar hat drei Töchter, geboren in den Jahren 2007, 2010 und 2017. Für die Zeit nach der großen Musikkarriere plant Smudo, Schach zu lernen, um ein besserer Schachspieler zu werden.