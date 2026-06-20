Snapchat führt Sponsored Snaps in Deutschland ein, eine neue Form von Werbung, die direkt im Chat-Feed erscheint. Die Anzeigen sollen sich unauffällig einfügen und klar erkennbar bleiben.

Snapchat zeigt Werbung künftig mitten im Chat-Feed - auch in Deutschland . Die sogenannten Sponsored Snaps erscheinen zwischen normalen Unterhaltungen. Nutzer können sie öffnen oder ignorieren.

Eine Push-Nachricht gibt es dafür nicht. Laut Snapchat werden die Inhalte klar als Werbung gekennzeichnet. Nach dem Start in den USA ist das Format jetzt auch in Europa verfügbar und rückt damit näher an den Alltag vieler Nutzer heran. Tim Christiansen, Managing Director DACH bei Snap, von einer Einführung Mitte Juni.

Inzwischen laufen die ersten Kampagnen. Nach einem Bericht werden unter anderem L'Oréal, Ebay und Vodafone die neuen Anzeigen nutzen. Auch Sängerin Nina Chuba wirbt mit ihnen für den Videostart ihres Podcasts. Snapchat öffnet damit einen Bereich, der bislang vor allem für private Gespräche genutzt wurde.

Die Anzeigen erscheinen direkt im Chat-Feed und verhalten sich ähnlich wie normale Inhalte. Beim Öffnen wird ein vertikales Bild oder Video im Vollbild angezeigt. Danach kehren Nutzer in die Übersicht zurück. Erst beim erneuten Öffnen entsteht ein Chat mit der Marke, in dem Antworten möglich sind.

Zusätzlich kann ein Link eingebaut sein, der auf weitere Inhalte führt. Eine Push-Benachrichtigung für diese Anzeigen ist nicht geplant, was die Erwartungen an das Format deutlich hervorhebt. Laut Unternehmen nutzen 85 Prozent der Nutzer den Chat regelmäßig. In Großbritannien sollen Sponsored Snaps die Conversions im Schnitt um bis zu 22 Prozent gesteigert haben.

Außerdem nennt Snap 20 Prozent mehr Käufe pro Vollbild-Anzeige, 14 Prozent mehr Aktionen auf Webseiten und 18 Prozent mehr Aktionen in Apps. Gleichzeitig gilt der Chat als sensibler Bereich, da er vor allem für Gespräche mit Freunden genutzt wird. Entscheidend dürfte sein, ob sich die Werbung unauffällig einfügt und klar erkennbar bleibt





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