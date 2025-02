Sneaker Trends 2025: Chunky, High-Top und schlichte Klassiker

Die angesagtesten Sneaker Styles für 2025: Von Chunky-Sneakers in abgeschwächter Form bis hin zu High-Tops und klassischen Modellen. Styling-Tipps für den perfekten Look.

Sneaker sind ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Schuhschranks und bieten Komfort, Vielseitigkeit und zeitlose Eleganz. Doch welche Mode lle sind 2025 besonders angesagt? Klassische Sneaker bleiben weiterhin im Trend und können ohne Bedenken getragen werden. Besonders beliebt sind Chunky - oder Ugly-Sneaker sowie High-Top-Sneaker in Weiß, die sowohl bei Frauen als auch Männern gut ankommen. Diese Mode lle sind vielseitig kombinierbar und passen zu Jeans, Pullovern, Anzügen und sogar Kleidern.

2025 werden Chunky-Sneaker in einer abgespeckten Variante getragen, wobei die Farbe zurückhaltender sein sollte als die Form. Bei farblich auffälligen Sneakern ist es umgekehrt: Die Form sollte nicht zusätzlich extrem sein. Moderne Sneaker-Trends bevorzugen schmalere Silhouetten und coole Farbkombinationen. High-Top-Sneaker, inspiriert von klassischen Basketballschuhen, sind ebenfalls im Trend. Diese Modelle, die den Knöchel bedecken, passen besonders gut zu Hosen und sorgen für einen coolen Touch bei Anzug-, Blazer- oder Sakko-Kombinationen. Die Sneaker-Trends 2025 lassen sich auch mit Looks der Vergangenheit kombinieren. Klassische Sneaker, die nicht nur modisch sind, sondern auch eine Funktion haben, sind daher eine gute Wahl. Laufschuhe können ähnlich wie Ugly oder Chunky Sneaker kombiniert werden und sorgen für einen sportlichen Touch in einem Outfit





