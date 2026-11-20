Ex-Ajax-Star Wesley Sneijder äußert sich enttäuscht über das passive Spielverhalten seiner Mitspieler bei der Benefizpartie. Die Niederlage gegen FC-Barcelona-Legenden stand fest.

Wesley Sneijder zeigte sich nach seiner Rückkehr ins Feld tief enttäuscht von der Leistung seines Teams beim Benefizspiel. Der 42-jährige Ex-Superstar hatte sich intensiv auf den Auftritt vorbereitet, fühlte sich jedoch durch das passive Spielverhalten seiner Kollegen im Stich gelassen. Die Partie endete mit einer deutlichen Niederlage gegen die Legends von FC Barcelona, was Sneijders Frust weiter erhöhte.

Enttäuschung über fehlende Tiefe im Kader

Sneijder gab zu, dass er am Abend vor dem Spiel extra um 21 Uhr ins Bett gegangen war, um sich optimal auf sein kurzes Comeback vorzubereiten. Im "Ziggo-Sport"-Podcast, in dem er gemeinsam mit Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart über das Match sprach, offenbarte er seine Unzufriedenheit. Er hatte sich so sehr auf den Einsatz gefreut und im Training wirklich alles gegeben, doch im Spiel selbst fehlte die gewünschte Dynamik.

Also read Füchse Berlin verlieren in Aalborg: Klare Niederlage gegen dänischen Titelverteidiger

Der Niederländer ärgerte sich besonders darüber, nur dreißig Minuten lang auf dem Platz stehen zu dürfen. Dabei spielte er gegen Mitspieler, die nicht in die Tiefe liefen, was den Spielfluss erheblich erschwerte und den Spaß an der Aktion minderte. Seine Frustration drückte er bereits in der Halbzeitpause deutlich aus, was auch van der Vaart bestätigte.

Konflikte mit Litmanen und de Boer auf dem Platz

Ein Hauptgrund für Sneijders Unmut waren die Taktik und das Verhalten seiner direkten Offensivkollegen. Er beklagte, dass er kaum Bälle erhielt, obwohl Jari Litmanen neben ihm auf dem Feld stand. Litmanen dribbelte zwar viel und drehte sich oft, was jedoch dazu führte, dass Sneijder kaum Unterstützung von der Seite bekam und isoliert wirkte.

Advertisement

Auch auf den Außenbahnen sah sich Sneijder im Nachteil. Richard Witschge spielte links außen, lief aber von der ersten Minute an hauptsächlich hinter Sneijder her, anstatt ihn zu flankieren oder abzulegen. Ronald de Boer startete ebenfalls keine Läufe mehr in den freien Raum, was die offensive Struktur der Ajax-Legenden stark beeinträchtigte.

Sneijder erklärte, dass er zwar ein paar Male angespielt wurde, die Ballannahme jedoch nicht in eine erfolgreiche Offensive mündete, da niemand die nötige Dynamik entwickelte. Er gestand offen, den Ball am liebsten einfach zerstochen zu haben, weil die Situation auf dem Feld kaum eine sinnvolle Fortsetzung zuließ. Trotz der Freude, alte Kameraden wiederzusehen, stand für ihn der Wille im Vordergrund, wirklich Fußball zu spielen und zu gewinnen.

Niederlage und Ausblick auf die Trainerlaufbahn

Das Match endete schließlich mit einem deutlichen 4:7 für die Legends von FC Barcelona. Auf der Gegenseite waren Stars wie Eric Abidal, Bojan, Ludovic Giuly, Javier Saviola und Cristian Tello am Start. Für die Ajax-Legenden bedeutete dies eine herbe Enttäuschung, die durch das mangelnde Engagement im Spiel noch verstärkt wurde.

Sneijder beendete seine aktive Karriere als Spieler im Jahr 2019 und konzentriert sich seither voll und ganz auf seine Laufbahn als Trainer. Erst vor wenigen Tagen übernahm er die Verantwortung bei den Eminent Boys in der neunten niederländischen Liga. Die Erfahrung des Benefizspiels dürfte ihn dabei bestätigen, dass Leidenschaft und taktische Disziplin auch im Amateurbereich entscheidend sind.