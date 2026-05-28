Snowflake berichtet historisch stärkstes Quartalswachstum

Snowflake erzielte am Mittwoch einen Kurssprung von mehr als 30 Prozent und erreichte damit innerhalb von fünf Tagen eine Steigerung seines Aktienkurses um über 40 Prozent. Die Aktie notierte am Donnerstag zum Börsenstart bei ca. 234 USD.

Das Unternehmen Snowflake berichtete sein historisch stärkstes Quartalswachstum und geriet in den Fokus der Anleger. Der Cloud-basierte Software-as-a-Service-Anbieter erzielte am Mittwoch einen Kurssprung von mehr als 30 Prozent und erreichte damit innerhalb von fünf Tagen eine Steigerung seines Aktienkurses um über 40 Prozent.

Am Donnerstag notierte die Aktie zum Börsenstart bei ca. 234 USD. Grund dafür war das außergewöhnlich starke Quartalswachstum des Unternehmens, welches am Mittwoch seine Geschäftszahlen veröffentlichte. Im ersten Quartal 2027 berichtete Snowflake einen um rund 33 Prozent auf etwa 1,39 Milliarden USD angestiegenen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Der Indikator dafür, wie viel Bestandskunden im Vergleich zum Vorjahr mehr ausgaben, belief sich auf ca. 126 Prozent, was bedeutet, dass die Kunden im Durchschnitt ihre Ausgaben um rund 26 Prozent erhöht haben. Zudem vereinbarte Snowflake einen Deal mit Amazon Web Services (AWS) über Investitionen in Höhe von rund 6 Milliarden USD in AWS-Graviton-Chips und KI-Diensten, um künftig seine Infrastrukturkosten senken zu können.

Daneben betonte das Unternehmen seine Innovationsfähigkeit, aufgrund der um über 20 Prozent höheren Produktkapazitäten und Plattformerweiterungen im Vergleich zum Vorjahr. Auch für das folgende Quartal erwarte Snowflake weiteres Wachstum. Die Marktbetrachtung von Mai 2026 ist jetzt verfügbar, mit einem frischen Blick auf die Märkte zur Jahresmitte. Im Fokus steht "Reisen mit Gegenwind" - wie geopolitische Spannungen und Energiepreise Preise, Routen und Buchungstrends verändern.

Außerdem: 15 Jahre nach Fukushima - was bleibt, was hat sich verändert? Dazu DAX-Saisonmuster im Mai, sowie Gold & Rohöl als Gradmesser globaler Unsicherheit. Abgerundet mit dem Chart-Update von Jörg Scherer: Gold Special & S&P 500 ("Sell in May"





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