Snowflake profitiert von KI-Assistenz CoCo und verzeichnet starkes Wachstum

Der KI-Assistent CoCo senkt den Arbeitsaufwand in der Finanzplanung bei Snowflake und treibt die Aktie zum bisherigen Hoch. Aktuelle Zahlen zeigen Umsatzwachstum und steigende Analystenerwartungen.

Snowflake steigt nach der Einführung des KI‑Assistenten CoCo auf ein neues Niveau. Der neue Tool erleichtert die langfristige Finanzplanung, die sich bislang über mehrere Menschen und Hunderte von Tabellen erstreckte. Nach Angaben des Finanzchefs Brian Robins traf CoCo nun bei fast allen Finanzteams Einzug, und mehr als 9.100 Kundenkonten nutzen es zugleich. Diese Effizienzsteigerung wirkt sich direkt auf die Börsenperformance aus: Im April 2024 lag die Aktie bei 118,30 USD; bis zum 3. September stieg sie auf 384,56 USD.

CoCo verändert die Finanzprozesse bei Snowflake

CoCo, ein auf Snowflake entwickelter KI-Assistent, adressiert die wiederkehrende Komplexität der finanziellen Planung. Vor der Einführung war der Prozess von drei Personen und mehr als 50 Tabellen abhängig. Mit CoCo wird dieser Aufwand auf einen einzelnen Analysten reduziert, und die Fehlerquote sinkt. Das Unternehmen hat das System bereits seit Februar in den Verkauf an Kunden aufgenommen, was den Einsatz außerhalb der internen Finanzen stark fördert.

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Die Nutzung von CoCo hat die Produktumsätze, also die Einnahmen aus der Plattform, im Geschäftsjahr 2026/27 um 37 % auf 1,49 Milliarden USD erhöht. Es war das dritte Quartal in Folge mit steigendem Tempo. Besonders auffällig ist die Wachstumsrate der Produktumsätze, die im dritten Quartal 37 % und im zweiten Quartal 30 % betrug. Diese Dynamik hat die Umsatzprognose auf 6,07 Milliarden USD angehoben - ein Plus von 36 % gegenüber den Erwartungen.

Marktreaktion auf KI‑Ausgaben und Analystenbewertungen

Die satte Rallye der Aktie wurde zusätzlich von zwei Quartalsberichten befeuert, die laut Investing.com jeweils eine Kurssteigerung von 35 % bzw. 11 % auslösten. Trotz der positiven Geschäftsentwicklung ist die Aktie seit Oktober 2024 um fast ein Viertel gefallen, und sie notiert derzeit 24 % unter dem Septemberhoch bei 291,27 USD. Analysten haben die Erwartungen für das dritte Quartal 2026/27 mehrmals erhöht - 39 Male nach oben und einmal nach unten - und prognostizieren jetzt einen bereinigten Gewinn von 0,60 USD pro Aktie, verglichen mit 0,42 USD ein Jahr zuvor.

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Die Stimmung gegenüber KI-Investitionen hat sich ebenfalls gewandelt. Nach den US-Wahlen im November 2024, bei denen die Demokraten beide Kongresskammern gewannen, verlor Snowflake um 4,9 % am ersten Handelstag. Trotz dieser Wendung stabilisierte sich der Kurs innerhalb weniger Tage. Die Sorge gilt nun weniger der Technologie selbst, sondern der Tragfähigkeit der Ausgaben.

Finanzielle Struktur und zukünftige Aussichten

Snowflake verzichtet auf eigene Rechenzentren und nutzt stattdessen Cloud-Dienste von Amazon, Microsoft und Google. Im letzten Geschäftsjahr beliefen sich die Investitionen auf etwa 2 % des Umsatzes. Die Anleihen ohne Zinsen, die später in Aktien umgewandelt werden können, summieren sich auf mehr als 3,75 Milliarden USD, wobei ein Teil der Erlöse in Absicherungen fließt, die eine Verwässerung bis zu einem Kurs von 820 USD begrenzen sollen.

Für das vierte Quartal prognostiziert Snowflake einen Produktumsatz von rund 1,65 Milliarden USD, was einer Wachstumsrate von 35 % entspricht, jedoch geringer als die jüngsten 37-38 % beinhalten. Dennoch stabilisieren sich die Kennzahlen: Neue Kunden im zweiten Quartal stiegen um 692, das entspricht fast einem Drittel mehr als im Vorjahr, und die Netto-Umsatzbindung liegt bei 126 %. Diese Daten unterstreichen, dass das Wachstum von Snowflake weit über die Erwartungen hinausgeht und die Plattform stärker wächst, als die ursprünglichen Vorhersagen nahelegen.

Der Hauptmotor für die beschleunigte Entwicklung ist CoCo und seine Unterbspalte Cortex Code, die programmatische Unterstützung bei Datenabfragen, Pipelines und Migraciones bieten. Brock achtet dabei besonders auf die Integration von KI in die bestehende Cloud-Ökonomie und deren Einfluss auf die Stabilität der Geschäftsprognosen.