Snowflake verzeichnet historisches Quartalswachstum und Aktienkurs steigt stark

Das Cloud-Softwareunternehmen Snowflake meldet ein rekordverdächtiges Umsatzwachstum von 33 Prozent und kündigt eine milliardenschwere Kooperation mit AWS an. Der Aktienkurs springt um über 30 Prozent, getrieben von erhöhten Kundenausgaben und Produktinnovationen.

Das Cloud -basierte Software-as-a-Service Unternehmen Snowflake erzielte am Mittwoch einen Kurssprung von mehr als 30 Prozent und erreichte damit innerhalb von fünf Tagen eine Steigerung seines Aktienkurs es um über 40 Prozent.

Am Donnerstag notierte die Aktie zum Börsenstart somit bei ca. 234 USD. Grund dafür war das außergewöhnlich starke Quartalswachstum des Unternehmens, welches am Mittwoch seine Geschäftszahlen veröffentlichte. Im ersten Quartal 2027 berichtete Snowflake einen um rund 33 Prozent auf etwa 1,39 Milliarden USD angestiegenen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Der Indikator dafür, wie viel Bestandskunden im Vergleich zum Vorjahr mehr ausgaben, belief sich auf ca. 126 Prozent, was bedeutet, dass die Kunden im Durchschnitt ihre Ausgaben um rund 26 Prozent erhöht haben. Zudem vereinbarte Snowflake einen Deal mit Amazon Web Services (AWS) über Investitionen in Höhe von rund 6 Milliarden USD in AWS-Graviton-Chips und KI-Dienste, um künftig seine Infrastrukturkosten senken zu können.

Daneben betonte das Unternehmen seine Innovationsfähigkeit, aufgrund der um über 20 Prozent höheren Produktkapazitäten und Plattformerweiterungen im Vergleich zum Vorjahr. Auch für das folgende Quartal erwarte Snowflake weiteres Wachstum. Die aktuelle Marktbeobachtung von HSBC mit dem Fokus auf geopolitische Spannungen und Energiepreise sowie eine Betrachtung des DAX im Mai und der Rolle von Gold und Rohöl als Gradmesser globaler Unsicherheit rundet das Bild ab. Anleger sollten sich den Risiken von Hebelprodukten bewusst sein und stets die Bonität des Emittenten prüfen.

Die genannten Zahlen und Prognosen basieren auf Unternehmensangaben und sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Währungsschwankungen können die Rendite beeinflussen und steuerliche Aspekte sind individuell zu betrachten. Weitere Details zu den Produkten und rechtliche Hinweise finden sich bei HSBC





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