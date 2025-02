So Auf fächerst du Papier richtig vor dem Einlegen in den Drucker

Papierstau ist ein Ärgernis, das man mit einfachen Mitteln vermeiden kann. Wenn du dein Papier vor dem Einlegen in den Drucker auffächerst, wird der Papiereinzug erleichtert und du kannst Papierstaus vermeiden.

Drucker hersteller empfehlen, bevor Papier in den Drucker eingelegt wird, es aufzufahren. Papierstau ist eine Betriebsstörung, bei der Blätter im Transportweg steckenbleiben. Je nach Ausprägung kann so eine Betriebsstörung den Tag durcheinanderbringen und sogar komplett versauen. Doch wie lässt sich Papierstau verhindern? Die Antwort lautet: Die Papierstapel müssen vor dem Einlegen in das Papierfach aufgefächert werden.

Das gilt immer – egal ob es sich um ein Druckermodell von Epson, Lexmark, Kyocera, Canon, Dell oder HP handelt. Durch das Auffächern kommt etwas Luft zwischen die Bögen, was dem Drucker den Papiereinzug erleichtert. Einschränkung: Gegen verstaubte oder abgenutzte Gummiwalzen im Inneren des Druckers hilft das allerdings nicht – das aufgefächerte Papier ist lediglich eine Maßnahme, die verhindern soll, dass die Bögen aneinanderhaften und so Probleme beim Einzug machen. Ein sauberes und funktionstüchtiges Innenleben ist also die Voraussetzung.Druckerpapier auffächern: Stapel erst biegen, dann wieder gerade ziehen. Es gibt eine bessere Methode, als mit Daumen über den Rand zu streichen oder gar mit dem Mund zu pusten. Dazu greift man den Papierstapel fest an zwei Ecken einer Seite. Dann bewegt man die Ecken langsam zueinander, sodass sich der Stapel durchbiegt. Dann zeigt sich schnell, wie zwischen den einzelnen Bögen winzige Abstände entstehen und sie voneinander getrennt sind: Es kommt Luft in die Zwischenräume und zusammenhaftende Bögen werden sicher voneinander getrennt. Danach den Stapel wieder gerade ziehen, auf Kante ausrichten und in das Papierfach des Druckers einlegen. Dieser Handgriff eignet sich auch für dicke Stapel und große Papierformate.





