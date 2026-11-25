Creator Aaron Troschke und Banijay Germany haben die TV-Show 'Schlag den Star' in das Creator-Format 'Schlag den Aaron +' verwandelt. Wie sie mit der Show zwei Bewegtbildwelten vereinen, haben Troschke und Banijay-Media-Geschäftsführer Christian Nienaber bei den HORIZONT Digital Marketing Days erklärt.

Creator Aaron Troschke und Banijay Germany haben die TV-Show"Schlag den Star" in das Creator-Format"Schlag den Aaron +" verwandelt. Wie sie mit der Show zwei Bewegtbildwelten vereinen, haben Troschke und Banijay-Media-Geschäftsführer Christian Nienaber bei den HORIZONT Digital Marketing Days erklärt.

"Eine Samstagabendshow, die montags auf Youtube und Twitch lief" - so bescheibt Christian Nienaber, Geschäftsführer von Banijay Media Germany, die erste Ausgabe von"Schlag den Aaron +" im Gespräch mit HORIZONT-Redakteurin Katrin Ansorge bei den HORIZONT Digital Marketing Days. Dabei handelt es sich um das Creator-Format von"Schlag den Star", der Spielshow von Pro Sieben, die von Banijay Germany produziert wird.

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Youtuber und Unternehmer Aaron Troschke tritt darin zusammen mit einem Teampartner gegen andere Content Creators an: In der ersten Folge, die vor etwa drei Wochen veröffentlicht wurde, konnte sich Troschke zusammen mit Marvin Wildhage gegen die Streamer Zarbex und Max Schradin durchsetzen.