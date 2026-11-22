Die COP31 gilt als gescheitert, die Mitglieder konnten sich nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. In Antalya klemmte es allerdings nicht zum ersten Mal. Der Foto-Rückblick.

Die Verhandler stritten darüber, ob Wälder als CO₂-Speicher angerechnet werden dürfen. Die EU und die USA sahen das unterschiedlich, und am Ende ging nichts. Der Gipfel wurde nicht beerdigt, sondern vertagt.

Acht Monate später rettete man im Bonner Ersatztermin, was zu retten war, mit einem Kompromiss, den die USA nicht mittrugen. Das Motto lautete »Work it out«. Das Kyoto-Protokoll war noch nicht in Kraft, weil die Unterzeichner nur 47 Prozent der Emissionen abdeckten. Nötig waren 55 Prozent.

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Kopenhagen 2009 : Ein Papier, das niemand verabschiedete Am Ende stand die »Copenhagen Accord«, eine Absichtserklärung. Die Konferenz nahm sie nur zur Kenntnis. Ausgehandelt wurde sie in den letzten Stunden in einem kleinen Kreis aus den USA, China, Indien, Brasilien und Südafrika. Verbindlich war nichts.

US-Präsident Barack Obama tauchte erst in der Schlussphase auf und verhandelte in einem Hinterzimmer des Konferenzzentrums. Vorher war »Governator« Arnold Schwarzenegger bei der Konferenz aufgetreten, doch auch er konnte nichts ausrichten. Doha 2012 : Kyoto lebt, aber kaum jemand macht noch mit Das Kyoto-Protokoll wurde bis 2020 verlängert. Kanada hatte da schon 2011 seinen Ausstieg angekündigt.

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Japan, Russland und Neuseeland übernahmen keine Ziele für die zweite Periode. Die Verlängerung deckte nur einen Bruchteil der weltweiten Emissionen ab. Gastgeber war Katar, das laut Weltbank-Daten zu den Ländern mit dem höchsten CO₂-Ausstoß pro Kopf gehört. Eigentlich sollte Chile Gastgeber sein.

Wegen sozialer Proteste sagte das Land kurzfristig ab, und Madrid sprang ein. Die Regeln für den internationalen Emissionshandel blieben ungeklärt, das Thema wurde vertagt. Die Konferenz endete zwei Tage später als geplant. Die längste Verlängerung – bis zur COP31 in Antalya.

Nach Greta Thunbergs Auftritten bei der COP24 in Katowice und beim Uno-Klimagipfel in New York war Madrid im »Greta-Fieber«. Bei ihrer Ankunft per Nachtzug erwarteten sie zahlreiche Schaulustige am Bahnhof Madrid-Chamartín. In der Schlussphase wurde aus »phase out« bei der Kohle ein »phase down« – auf Druck von China und Indien. Gastgeber Alok Sharma entschuldigte sich unter Tränen bei den Delegierten: »I am deeply sorry«.

Sharma selbst sagte später, er habe in drei Tagen nur sechs Stunden geschlafen. Der Gipfel überzog um mehr als 24 Stunden. Scharm el-Scheich 2022 : Der Fonds kommt, der Ausstieg nicht Ein Fonds für Klimaschäden wurde beschlossen. Das war ein Durchbruch, für den ärmere Länder seit drei Jahrzehnten gekämpft hatten.

Beim Thema fossile Energien hingegen blieb alles vage: Öl und Gas kamen ohne Rüge davon. Die EU-Vertreter nahmen den Kompromiss nur widerwillig an. Der Gipfel zog sich bis Sonntagmorgen. Gegen Ende schliefen Delegierte und Journalisten zwischen den Sitzungen auf dem Gelände.

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Die Industriestaaten sagten zu, ab 2035 jährlich 300 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer bereitzustellen. Nigeria nannte die Summe in der Plenarsitzung eine »Beleidigung«, Indien protestierte ebenfalls. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock betonte, mit der Summe sei »nur ein Anfang gemacht«. Das Ende der Konferenz kam am Sonntagmorgen um 5.31 Uhr, rund 35 Stunden nach dem geplanten Schluss.

Gastgeber war Aserbaidschan, ein Öl- und Gasstaat. Der Konferenzpräsident Mukhtar Babayev war dort Umweltminister. Belém 2025 : Ein Feuer, zwei Fahrpläne ohne Papier Brasilien hatte den Abschluss schon für Mittwoch geplant. Dann kamen die Verzögerungen, am Donnerstag brach ein Feuer in einem Länderpavillon aus, das Gelände wurde geräumt.

Der Abschlusstext enthielt das Wort »fossil« nicht. Rund 30 Staaten, darunter Deutschland, drohten mit einer Blockade. Am Ende überzog die Konferenz um fast 27 Stunden. Präsident André Corrêa do Lago kündigte zum Schluss zwei Fahrpläne an, einen gegen die Entwaldung und einen zum Ausstieg aus fossilen Energien.

Beschlossen wurde nichts. Vor dem Gelände stand eine Trump-Statue. Die USA schickten erstmals in dieser Phase der jährlichen Gipfel keine Delegation. © Patrick Mariathasan / DER SPIEGEL Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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